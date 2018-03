Pärmäkoskiová zdolala Björgenovou, Östbergová zabojovala o glóbus

Švédsko

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Pärmäkoskiová (Fin.) 26:00,5, 2. Björgenová -0,2, 3. Östbergová (obě Nor.) -5,1, 4. Anderssonová (Švéd.) -14,5, 5. Išidaová (Jap.) -14,8, 6. Kallaová (Švéd.) -15,2, 7. Stadloberová (Rak.) 15,4, 8. Digginsová (USA) 15,5, 9. Jacobsenová (Nor.) -24,8, 10. Niskanenová (Fin.) -26,2.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 30 závodů): 1. Wengová (Nor.) 1439, 2. Östbergová 1332, 3. Digginsová 1226, 4. Pärmäkoskiová 1114, 5. Stadloberová 836, 6. Björgenová 835, ...29. Nováková 208, 81. Beroušková (obě ČR) 26.

14:30 15 km klasicky s hromadným startem muži.