Gutová vládla poslednímu super-G před olympiádou, v sezoně křepčila prvně

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo Itálie Ženy - superobří slalom: 1. Gutová (Švýc.) 1:14,78, 2. Schnarfová (It.) -0,14, 3. Schmidhoferová -0,27, 4. Veithová (obě Rak.) -0,31, 5. Weiratherová (Licht.) -0,33, 6. Vonnová (USA) -0,37, 7. Tipplerová (Rak.) -0,50, 8. Mowinckelová (Nor.) -0,51, 9. Siebenhoferová (Rak.) -0,90, 10. Gisinová (Švýc.) -0,97. Průběžné pořadí super-G (po 6 závodech): 1. Gutová 339, 2. Weiratherová 321, 3. Schnarfová 233, 4. Veithová 227, 5. Schmidhoferová 222, 6. Gisinová 213, ...43. Ledecká (ČR) 7. Průběžné pořadí SP (po 24 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 1477, 2. Weiratherová 601, 3. Goggiaová (It.) 570, 4. Holdenerová (Švýc.) 560, 4. 556, 5. Gutová a Vlhová (SR) obě 554, ...57. Ledecká 77, 100. Capová 12, 105. Dubovská (obě ČR) 7.