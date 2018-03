Jansrud obhájil po vítězství v Kvitfjellu malý glóbus za super-G

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu Norsko Muži - super-G: 1. Jansrud (Nor.) 1:33,21, 2. Feuz (Švýc.) -0,22, 3. Roger (Fr.) -0,33, 4. Sejersted (Nor.) -0,34, 5. Osborne-Paradis (Kan.) -0,44, 6. Caviezel (Švýc.) -0,45, 7. Reichelt -0,47, 8. Franz (oba Rak.) a Dressen oba -0,57, 10. Sander (oba Něm.) -0,58. Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 6 závodů): 1. Jansrud 360, 2. Reichelt 222, 3. Kriechmayr (Rak.) 220, 4. Svindal (Nor.) 214, 5. Franz 204, 6. Feuz 174. Průběžné pořadí SP (po 33 z 37 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1494, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Jansrud 815, 4. Feuz 796, 5. Svindal 776, 6. Pinturault (Fr.) 687, ...157. Berndt (ČR) 1.