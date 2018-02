Fenomén jménem Vonnová. Ve sjezdu v Ga-Pa dosáhla 80. triumfu v SP

Radost z vítězství Vonnové překazil ošklivý pád její reprezentační kolegyně Jackie Wilesové. „Ani se nemůžu moc radovat, je to kruté. Je to správná holka,“ uvedla vítězka, která v cílovém prostoru v šoku sledovala práci záchranářů u Wilesové, kterou vrtulník přepravil do nemocnice s podezřením na vážné zranění kolena.

Wilesová na proslulé sjezdovce Kandahar vyjela po tři čtvrtě minuty z ideální stopy a její snaha o návrat vedla k nekontrolovanému pádu. „Spadla, protože chtěla ještě bojovat. Často jsem to taky tak dělala, ale doufám, že příště se bude víc řídit hlavou,“ prohlásila Vonnová, která má k Wilesové blízko. Její nadace předloni pětadvacetileté lyžařce finančně pomohla, když Wilesové došly v sezoně peníze a hrozilo jí vyřazení z reprezentace.

Dlouholetá královna rychlostních disciplín Vonnová vyhrála v olympijské sezoně druhý sjezd a třetí závod SP. V historickém pořadí alpských lyžařů se opět přiblížila ke Švédu Ingemaru Stenmarkovi, který zvítězil v 86 pohárových závodech.

V Ga-Pa triumfovala třiatřicetiletá Američanka poosmé. Díky stobodovému zisku se v průběžném pořadí sjezdu posunula na druhé místo za Goggiaovou. „Bylo to zase těsné, před rokem mě tu Sofia porazila o tři setiny. Je to prima, když svádíme takovéhle souboje, je to zábava. Garmisch mi ohromně svědčí,“ uvedla Vonnová. „Ale nevyložila jsem na stůl všechny karty, pár es jsem si nechala na olympiáda,“ dodala se smíchem.

Celkově SP dál bezpečně vede její krajanka Mikaela Shiffrinová, která dala přednost přípravě na olympijské soutěže. V neděli se v Ga-Pa pojede další závod ve sjezdu.