Sjezd v Kvitfjellu opanoval Dressen, Feuz zvýšil vedení před Svindalem

SP v sjezdovém lyžování v Kvitfjellu Norsko Muži - sjezd: 1. Dressen (Něm.) 1:49,17, 2. Feuz (Švýc.) -0,08, 3. Svindal -0,17, 4. Jansrud (oba Nor.) -0,27, 5. Innerhofer (It.) -0,32, 6. Caviezel (Švýc.) -0,47, 7. Théaux (Fr.) -0,57, 8. Paris (It.) -0,62, 9. Kriechmayr (Rak.) -0,67, 10. Roger (Fr.) -0,72. Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Feuz 622, 2. Svindal 562, 3. Dressen 401, 4. Paris 366, 5. Jansrud 314, 6. Kriechmayr 284. Průběžné pořadí SP (po 32 z 37 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1494, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Svindal 776, 4. Feuz 716, 5. Jansrud 715, 6. Pinturault (Fr.) 687, ...156. Berndt (ČR) 1.