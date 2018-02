Vonnová vyhrála v Ga-Pa i druhý sjezd a dál stahuje legendu Stenmarka

Německo

Ženy - sjezd: 1. Vonnová (USA) 1:37,92, 2. Goggiaová (It.) -0,11, 3. Weiratherová (Licht.) -0,12, 4. Venierová (Rak.) -0,37, 5. Gisinová (Švýc.) -0,57, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,65, 7. Schmidhoferová (Rak.) -0,87, 8. Johnsonová (USA) -0,88, 9. Rebensburgová (Něm.) -0,97, 10. Delagová (It.) -1,01.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 závodech): 1. Goggiaová 429, 2. Vonnová 406, 3. Weiratherová 358, 4. Hütterová (Rak.) 272, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Gisinová 240, ...25. Ledecká (ČR) 70.

Průběžné pořadí SP (po 31 závodech): 1. Shiffrinová 1513, 2. Holdenerová (Švýc.) 842, 3. Rebensburgová 767, 4. Vlhová (SR) 754, 5. Goggiaová 730, 6. Weiratherová 697, ...68. Ledecká 77, 110. Capová 12, 115. Pauláthová 8, 116. Dubovská (všechny ČR) 7.