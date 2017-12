Svindal vyhrál sjezd ve Val Gardeně a vévodí pořadí Světového poháru

SP v sjezdovém lyžování ve Val Gardeně Itálie Muži - sjezd: 1. Svindal 1:57,00, 2. Jansrud (oba Nor.) -0,59, 3. Franz (Rak.) -0,85, 4. Roulin (Švýc.) -1,00, 5. Innerhofer -1,14, 6. Paris (oba It.) a Baumann (Rak.) oba -1,16, 8. Feuz (Švýc.) -1,17, 9. Goldberg (USA) -1,18, 10. Caviezel (Švýc.) -1,22. Průběžné pořadí sjezdu (po 3 závodech): 1. Svindal 260, 2. Feuz 212, 3. Jansrud 149, 4. Mayer (Rak.) 116, 5. Paris 100, 6. Franz 99. Průběžné pořadí SP (po 9 z 37 závodů): 1. Svindal 374, 2. Jansrud 329, 3. Kristoffersen (Nor.) 285, 4. Hirscher (Rak.) 274, 5. Franz 271, 6. Feuz 266.