Berdych neobhajoval triumf v Lyonu, v žebříčku klesl o další dvě místa

Tenis

Zvětšit fotografii Tomáš Berdych servíruje v prvním kole turnaje v Monte Carlu. | foto: Reuters

dnes 11:54

Tomáš Berdych si pohoršil ve světovém žebříčku ATP o další dvě místa a v době zahájení Roland Garros je dvacátý. Český tenista neobhajoval v minulém týdnu loňské finále na turnaji v Lyonu a přišel o 150 bodů. Pokud by se neudržel ve světové dvacítce, stalo by se mu to poprvé od března 2010.

Dvaatřicetiletému Berdychovi se letos na antuce nedaří a zatím na ní nemá jediný vyhraný zápas. Na Masters v Monte Carlu i Madridu vypadl hned v prvním kole a po osmi letech mu hrozí, že nebude ve dvacítce. Žebříčky ATP a WTA Na grandslamu v Paříži, který zahájí proti domácímu tenistovi Jérémymu Chardymu, obhajuje účast ve druhém kole. Jako světová jednička přijel na Roland Garros španělský antukový král Rafael Nadal, který v pondělí zahájí útok na tamní 11. titul. Ženskému pořadí stále kraluje Rumunka Simona Halepová; Karolína Plíšková zůstala šestá a Petra Kvitová osmá. V pořadí čtyřhry jsou v elitní desítce čtyři Češky.