Baseballisté Bostonu ovládli i druhé finále Světové série

Světová série pokračuje v Los Angeles v pátek. Boston, se 108 výhrami nejlepší tým základní části, v letošním play off zatím na hřišti soupeře neprohrál.

Boston měl od druhé směny náskok 1:0, ale po čtvrté směně ztrácel 1:2. Rozhodující tři body i díky Martinezovi zaznamenali hráči Red Sox při dvou autech v páté směně. Price odházel ve středu ve Fenway Parku šest směn a umožnil pálkařům Los Angeles jen tři odpaly.

„Cítil jsem se skvěle, ale důležitá je výhra. Nekoukám na statistiky, cílem je triumf ve Světové sérii,“ řekl Price. „Hrajeme dobře a musíme v tom pokračovat v L.A., abychom se už nemuseli vracet do Bostonu,“ připomněl Price, že finále se nyní přesune do Kalifornie a v případě dvou výher může Boston slavit ligový titul.

Hráči Los Angeles měli šanci více skórovat, ale mimo jiné nevyužili šanci při plně obsazených metách bez autu. „A to je ten rozdíl. Chybí nám odpal, když to potřebujeme. To se musí změnit,“ burcoval kouč Dodgers Dave Roberts.