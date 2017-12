Superobří slalom ve Svatém Mořici ovládly Švýcarky, Ledecká nebodovala

Ženy

Superobří slalom: 1. Fluryová 1:02,59, 2. Gisinová (obě Švýc.) -0,10, 3. Weiratherová (Licht.) -0,16, 4. Brignoneová (It.) -0,34, 5. Veithová (Rak.) -0,55, 6. Rebensburgová (Něm.) -0,59, 7. Schnarfová (It.) -0,68, 8. Worleyová (Fr.) -0,76, 9. Suterová (Švýc.) -0,77, 10. Mowinckelová (Nor.) -0,93, ...44. Ledecká (ČR) -2,88.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 závodech): 1. Weiratherová 160, 2. Fluryová 136, 3. Gisinová 98, 4. Worleyová 82, 5. Gutová (Švýc.) a Schmidhoferová (Rak.) obě 80.

Průběžné pořadí SP (po 8 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 521, 2. Rebensburgová 376, 3. Weiratherová 294, 4. Gisinová 232, 5. Vlhová (SR) 221, 6. Worleyová 202, ...28. Ledecká 56, 94. Dubovská (ČR) 2.