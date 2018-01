Ledecká si na lyžích vyjela první body sezony v superobřím slalomu

Ženy

Super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:09,80, 2. Gutová (Švýc.) -0,18, 3. Hütterová (Rak.) -0,46, 4. N. Fanchiniová (It.) -0,98, 5. Gauthierová (Fr.) -1,09, 6. Tipplerová (Rak.) -1,10, 7. Weiratherová (Licht.) -1,24, 8. Haaserová (Rak.) -1,35, 9. Vonnová (USA) -1,43, 10. Goggiaová (It.) a Scheyerová (Rak.) obě -1,49, ...24. Ledecká (ČR) -2,62.

Průběžné pořadí super-G (po 5 závodech): 1. Weiratherová 276, 2. Gutová 239, 3. Brignoneová 201, 4. Goggiaová 195, 5. Gisinová (Švýc.) 187, 6. Veithová (Rak.) 177, ...43. Ledecká 7.

Průběžné pořadí SP (po 20 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 1381, 2. Holdenerová (Švýc.) 560, 3. Vlhová (SR) 554, 4. Rebensburgová (Něm.) 534, 5. Hansdotterová (Švéd.) 499, 6. Worleyová (Fr.) 429, ...59. Ledecká 63, 98. Capová 12, 104. Dubovská (obě ČR) 7.