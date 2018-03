Florbalisté Otrokovic čtvrtfinále s Chodovem nevyrovnali

Florbal

Zvětšit fotografii ilustrační foto | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 8:09

Byl to výrazně lepší vstup do čtvrtfinálové série, výsledek však zůstal stejný. Florbalisté Hu-Fa Panthers Otrokovice prohráli na Chodově oba úvodní duely série a před dvěma domácími zápasy čelí hrozbě vyřazení. „Připravíme se na víkend a zkusíme se ještě jednou vrátit do Prahy,“ pronesl hrající šéf klubu Karel Ťopek.

Před rokem Panteři na Chodově prohráli celkově jednoznačným poměrem 4:19, letos padli 2:7 a 3:4. „V prvním utkání jsme zvolili špatnou taktiku a až na třetí třetinu jsme podali bezkrevný výkon,“ shrnul Ťopek sobotní porážku, kterou hosté gólově zmírnili až ve druhé půlce utkání. Do druhého střetnutí vstoupili Panteři mnohem lépe, po trefách Ťopka se Sovjákem si vytvořili ve 4. minutě dvoubrankový náskok. „Věděli jsme, že když Otrokovice pustíme do vedení, tak to bude hrozně těžké, a přesně to se stalo,“ pověděl trenér domácích David Podhráský. Otrokovice sice záhy inkasovaly, hubený jednogólový náskok ale držely až do 41. minuty. Utkání však do prodloužení nedotáhly, protože v čase 56:15 dostaly rozhodující branku. „Mrzí nás, že to těsně nevyšlo. Zápas byl o detailech. Šli jsme do přečíslení, jenže jsme ztratili míček a platilo: ‚Nedáš, dostaneš‘,“ štvalo Ťopka. O prodloužení série budou hrát Panteři v sobotu od 19.30 hodin, o den později se začne v hale na Štěrkovišti už v 17 hodin.