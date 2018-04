Chodov dělilo 5 minut od vyřazení, přesto jeho naděje na finále žije

Vítkovice ještě na začátku 36. minuty vedly 4:0, ale Chodov se nevzdal. Prodloužení vynutil v 55. minutě Michal Strachota. V rozstřelu se trefili jen hostující Marek Vávra a opět Strachota. „Byl to další skvělý zápas play off plný emocí. V úvodu to byla tradiční bída, a poté jsme také tradičně ukázali morální sílu a konečně jsme to dnes překlopili na svou stranu,“ řekl trenér Chodova David Podhráský webu Českého florbalu.



„Dnes to byla více bitva než florbal, ale to k play off patří. Udělali jsme zbytečné chyby v obraně. V úterý budeme kvalitnější. Do Prahy se netěšíme, ale o to agresivnější a odhodlanější budeme,“ uvedl kouč Vítkovic Pavel Brus.

Na Spartě duel plný obratů rozuzlil Josef Pluhař, který jako jediný skóroval v rozstřelu. Mladá Boleslav může rozhodnout v úterý, kdy se hraje opět v hale Sparty na Podvinném mlýně.

„Padesát minut hry nám chybělo větší sebevědomí ve hře s míčem na útočné polovině. Kvůli tomu se držela Sparta ve hře. Ta na rozdíl od nás hrála dvě přesilovky a obě využila. V nájezdech nás podržel vynikající brankář Bauer. V úterý stejný výkon na výhru rozhodně stačit nebude,“ prohlásil trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

Semifinále play off Tipsort superligy florbalistů 4. zápas 1. SC Vítkovice - Chodov 4:5 po sam. nájezdech (2:0, 2:2, 0:2 - 0:0)

Branky: 13. a 14. Hubálek, 21. Delong, 25. Řezanina - 39. a rozhodující sam. nájezd M. Vávra, 36. Pražan, 43. Mikeš, 55. Strachota. Stav série: 3:1.