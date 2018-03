Chodov a Mladá Boleslav jsou v semifinále florbalové superligy

Další 2 fotografie v galerii Pardubický Michal Janeček (vlevo) uhání za míčkem, pronásleduje jej Filip Zakonov z Mladé Boleslavi (uprostřed). | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 22:29

Obhájci mistrovského titulu z Chodova a vítěz základní části superligy florbalistů Mladá Boleslav. To jsou první postupující do semifinále superligy. A povedlo se jim to v nejkratší možné době. Pražané vyhráli v Otrokovicích 6:3 a ovládli sérii 4:0 na zápasy. Stejně jako Mladá Boleslav, která zpečetila postup vítězstvím v Pardubicích 9:4.

Mečbol mají Vítkovice a Sparta. Ostravané vyhráli na hřišti Tatranu Střešovice 4:3 v prodloužení a po úvodní domácí porážce zvládli v nastavení i třetí bitvu za sebou. Sparta zvítězila nad FbŠ Bohemians 5:4 v prodloužení a stejně jako Vítkovice vede 3:1 na utkání. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Chodov vyhrál v Otrokovicích první třetinu 3:0 a vedení už nepustil. „Přijeli jsme pro postup a jsem rád, že ho máme. Celá série byla velmi těžká, což jsme očekávali a jsme za to rádi. Dnes jsme rozhodli asi hned v první třetině a pak už jsme si to zkušeně pohlídali,“ řekl trenér Chodova David Podhráský webu Českého florbalu. K vítězství Mladé Boleslavi v Pardubicích pomohl čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci útočník Jiří Curney. V celé sérii nasbíral ve čtyřech zápasech 17 bodů za 10 branek a sedm přihrávek. Tatran byl opět blízko druhému úspěchu proti Vítkovicím, ale ztratil vedení 3:1. V čase 69:05 rozhodl Adam Delong. „Odehráli jsme velmi dobré utkání. Vítkovice měly větší štěstí v přesilovkách, proto vyhrály. V úterý jedeme vrátit sérii do Prahy,“ uvedl kouč Střešovic Luděk Beneš. Sparta slavila díky hattricku Marka Zouzala, který v čase 67:02 vstřelil i vítězný gól. „Byl to zápas play off se vším všudy. Pořád nám ale chybí jeden nejtěžší krok,“ prohlásil trenér Sparty Radek Skalička. „Musíme se ještě o trošku zlepšit, abychom následující tři zápasy vyhráli,“ uvedl kouč Bohemians Michal Jedlička. Čtvrtfinále play off Tipsport superligy florbalistů 4. zápasy Tatran Střešovice - 1. SC Vítkovice 3:4 v prodl. (1:0, 2:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 19. Švejkovský, 27. Ullmann, 33. Jan Kolísko - 24. Rýpar, 51. Hájek, 52. Hubálek, 70. Delong. Stav série: 1:3. Sparta Praha - FbŠ Bohemians 5:4 v prodl. (1:0, 2:3, 1:1 - 1:0)

Branky: 8., 39. a 68. Zouzal, 32. Košir, 56. Časar - 26. Šárka, 36. D. Šimek, 37. M. Krebner, 46. Höffer. Stav série: 3:1. Panthers Otrokovice - Chodov 3:6 (0:3, 2:1, 1:2)

Branky: 21. a 60. Pešat, 35. Jurčík - 15. Tyl, 19. Strachota, 20. Mikeš, 27. Pražan, 45. Ondrušek, 50. Žák. Konečný stav série: 0:4. Sokol Pardubice - Mladá Boleslav 4:9 (0:0, 2:4, 2:5)

Branky: 27. a 35. Janeček, 57. a 60. P. Pakosta - 27., 30. a 44. Curney, 23. a 46. J. Bína, 48. a 51. Natov, 33. Tomašík, 48. Pluhař. Konečný stav série: 0:4.