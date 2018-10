Mladá Boleslav podlehla Střešovicím a promarnila šanci jít do čela

Středočeši i díky dvěma gólům a jedné asistenci útočníka Jiřího Curneyho vedli až do 57. minuty 3:1, ale domácí díky gólům Filipa Ullmanna, Ronalda Gašparíka a Ondřeje Vítovce zápas otočili.

„V druhé třetině jsme vypadli z role, naštěstí třetí třetina se nám podařila a v závěru jsme měli i štěstí,“ řekl trenér Tatranu Milan Fridrich webu Českého florbalu.

„Celý zápas se nehrál moc pohledný florbal, utkání rozhodovaly osobní souboje a vybojované odražené balonky. My jsme šli do zaslouženého vedení, do první poloviny třetí třetiny jsme mohli zápas ukončit, ale nezvládli jsme dobře vyřešit brejky. Díky tomu Tatran slepenými góly zápas otočil,“ uvedl kouč Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

Superliga florbalistů předehrávka 10. kolo Tatran Střešovice - Mladá Boleslav 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Branky: 37. Meliš, 57. Ullmann, 57. Gašparík, 60. Vítovec - 33. a 38. Curney, 14. Natov.