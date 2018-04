Ostravské peklo. Florbalové superfinále mohou rozhodnout fanoušci

Sobotní program Ostrava, Ostravar aréna 14:00 - finále žen mezi Vítkovicemi a Chodovem

17:00 - finále mužů mezi Vítkovicemi a Mladou Boleslaví

Ostrava nabídne modrobílé peklo. Doslova. Celá Ostravar aréna, ve které se superfinále odehraje, je laděna do modro-bíla. Stejné barvy vyznávají i všichni čtyři účastníci závěrečného střetnutí.

A právě na pořádnou kulisu budou spoléhat domácí týmy Vítkovic. Vždyť je to poprvé, kdy se superfinále florbalu odehraje jinde než v Praze.

„Konečně to budou fanoušci a ne jen diváci!“ prozrazuje nadšení na klubovém webu vítkovický Jakub Hubálek.

Návštěvnost Rekord mužského finále: rok 2016, 12 144 diváků

Rekord ženského finále: rok 2016, 8 711 diváků



Aréna pojme kolem deseti tisíc lidí. Bude téměř plno. „V prodeji zbývá 900 vstupenek,“ citovala agentura ČTK prezidenta České florbalové asociace Filipa Šumana.

„Domácí může atmosféra svázat,“ přemýšlela trenérka chodovských florbalistek Michaela Marešová.

Tak jaká bude finálová realita?

Finále mužů: Boleslavský Jiří Curney proti vítkovické obraně

Mladoboleslavští florbalisté patří každý rok mezi největší favority, dosud však titul nezískali. Mrzet je mohou finálové prohry z roku 2015 i z loňska.

Vítkovice titul slavily už dvakrát - v letech 2013 a 2014.

„Letos jsme postup zvládli rychle, obhájce titulu z Chodova jsme porazili 4:1 na zápasy, což nečekal nikdo. Ani soupeř. Chybí nám jeden zápas, abychom byli spokojení. Máme recept, jak Mladou Boleslav porazit,“ prozrazuje trenér Vítkovic Pavel Brus.

PARŤÁCI. Boleslavští útočníci Jan Natov (vlevo) a Jiří Curney. Vítkovický florbalista Lukáš Hájek

Spoléhat bude zejména na výbornou obranu a trpělivou hru s míčkem, pomoci podle něj může i domácí prostředí. „Mám pracovní teorii, že fanoušků soupeře bude pár set, zbytek bude přát nám. Sám jsem zvědavý, myslím, že ta podpora bude obrovská a může to být rozdílový faktor,“ říká Brus.

Zápis do historie Vítkovice se mohou stát prvním florbalovým klubem, který ovládne všechny čtyři dostupné trofeje v jedné sezoně. Oba týmy Vítkovic už uspěly v Českém poháru, zbývá superfinále.

Trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera to nevidí jinak. „Pro nás bude prostředí těžší. Předpokládám bouřlivou kulisu, Vítkovice si to určitě užijí. Ale pořádáme pro naše fanoušky zájezd a je načase to Vítkovicím vrátit.“

Sám Pazdera spoléhá na individuální výkony svých nejlepších hráčů jako jsou Jiří Curney nebo Jan Natov, vždyť Boleslav v play off ještě ani jedno utkání neprohrála.

Finále žen: Chodovské duo Urbánková - Řepková vs. gólmanky

Florbalistky Chodova i Vítkovic se z titulu už radovaly. Pražanky v roce 2015, soupeřky dvakrát v letech 2014 a 2016. V superfinále se střetnou podruhé, vedení obou týmů spoléhá na vyrovnanost svých lajn.

Statistiky play off dua Urbánková - Řepková (Chodov) a brankářského tandemu Vítkovic Martina Řepková: 9 utkání, 23 bodů (11+12)

Tereza Urbánková: 9 utkání, 21 bodů (13+8)

Nikola Příleská: 4 utkání, úspěšnost 88,73 %, průměr 2 obdržené branky za zápas

Lenka Kubíčková: 4 utkání, úspěšnost 81,69 %, průměr 3,25 obdržených branek

„Chceme domácím fanouškům ukázat, že jsme nejlepší. Věřím, že ubráníme především rychlé brejky Řepkové a Urbánkové, od nich bude největší hrozba. Skvěle chytají obě naše gólmanky Příleská a Kubíčková. Máme tři vyrovnané pětky, Chodov má jen dvě. To je naše největší síla,“ myslí si kouč Vítkovic Richard Urban.

S tím trenérka Chodova Michaela Marešová úplně nesouhlasí. „Urbánková s Řepkovou, bezesporu podle statistiky, jsou naší největší zbraní. My ale máme vyrovnané všechny lajny, rozhodne kdokoliv.“

Martina Řepková Tereza Urbánková Lenka Kubíčková

Na jednom se oba šéfové lavičky shodli. Atmosféra v aréně bude mít na výsledek vliv. „Budou nám fandit tisíce fanoušků. Za mě to je něco neskutečného, věřím, že diváky nezklameme,“ doufá Urban.

„My se do Ostravy taky těšíme, je to odměna za celou sezonu. Soupeře dobře známe, ale do utkání asi nepůjdeme jako favoriti, atmosféra bude spíš proti nám. Na druhou stranu to může soupeři svázat ruce,“ doufá Marešová.

Finálová utkání začínají v sobotu od 14 hodin (ženy) a od 17 hodin (muži).