Vstup za kulisy povolen. MS superbiků v Brně nabídlo přívětivou tvář

Fanoušek v triku a kšiltovce hokejové Komety byl jedním z přibližně padesáti tisíc návštěvníků, kteří během víkendu dorazili na Masarykův okruh obhlédnout návrat mistrovství světa superbiků po šestileté odmlce.

Čekaly je tam závody s přívětivou tváří, kde je povoleno vkročit za kulisy. Fanoušci tak měli možnost korzovat po padoku a sbírat fotky i podpisy jezdců. První tři muži všech závodů projížděli uličkou přímo mezi příznivci až na pódium, kde před srocenými fandy rozverně odpovídali na dotazy moderátora.

„Moc se mi to líbí. Přijde mi, že je to otevřené pro rodiny, tak jsem vzal i holky, aby nasály atmosféru. Třeba je to chytí,“ popisoval fanoušek Vlasta, který se třemi dcerami přicestoval z okolí Prahy. „Mám radost, že jsou superbiky zpět. Na MotoGP je to docela svázané, i když to je asi jiný level. Tady se dá za poměrně dobré peníze vidět spousta věcí,“ liboval si.

Pořád platí, že superbiky jsou proti MotoGP pouze druhá liga. Jak se však ukázalo o víkendu, i ta dokáže dobře bavit. A to bez dopravních zácp a masivních davů.

Dění na brněnském automotodromu neoceňovali jen návštěvníci, ale také expert. „Vždycky si kladu otázku, jestli bych na dané místo vzal někoho, kdo nikdy nebyl na motoristických závodech. A toto je klasický případ, kde můžete udělat výborný první dojem,“ uvedl ekologický delegát Mezinárodní motocyklové federace Marius Matthee. „Jsou okruhy, kde je hodně odpadků a nevypadá to tam moc hezky. Tady je čisto a krásné prostředí. Je to dobrá reklama pro vaši zemi a region,“ dodal jihoafrický funkcionář.

Rekord a pád šampiona

Diváci, kteří dorazili na Masarykův okruh už v sobotu, dostali bonus v podobě historické události. První závod hlavní třídy superbiků totiž vyhrál Jonathan Rea, který celkově šedesátým triumfem vytvořil nový rekord. „Je tak soutěživý, že snad závodí i doma o vidličku,“ vtipkoval na účet trojnásobného mistra světa ze Severního Irska český jezdec Ondřej Ježek.

Včera však Rea už ve druhém kole po kontaktu s týmovým kolegou Tomem Sykesem spadl. „A to jsem říkal mechanikům, aby mi na motorku napsali ‚klidně‘, abych si připomněl, že závod má 18 kol a celý víkend jsem byl o krok přede všemi, takže nebylo potřeba riskovat,“ posteskl si lídr šampionátu.

Pro první výhru kariéry si tak v neděli dojel jiný Brit, Alex Lowes.