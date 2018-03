Rakouský lyžař Kriechmayr vyhrál v Aare po sjezdu i super-G

Finále SP ve sjezdovém lyžování Aare (Švédsko) Superobří slalom mužů: 1. Kriechmayr (Rak.) 49,43, 2. Innerhofer (It.) -0,04, 3. Svindal (Nor.) a Dressen (Něm.) oba -0,08, 5. Reichelt (Rak.) -0,15, 6. Jansrud (Nor.) -0,19, 7. Caviezel (Švýc.) -0,23, 8. Ferstl (Něm.) -0,37, 9. Walder -0,42, 10. Hirscher (oba Rak.) -0,43. Konečné pořadí superobřího slalomu (po 6 závodech): 1. Jansrud 400, 2. Kriechmayr 320, 3. Svindal 274, 4. Reichelt 267, 5. Franz (Rak.) 226, 6. Ferstl 195. Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Hirscher 1520, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Svindal 886, 4. Jansrud 884, 5. Feuz (Švýc.) 856, 6. Pinturault (Fr.) 707, ...158. Berndt (ČR) 1.