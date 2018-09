Softbalistky na turnaji Super 6 porazily o bod Rusky

Po úterním vítězství nad Italkami dostaly nejzkušenější hráčky volno a vstup do utkání s Ruskem softbalistkám nevyšel. Po první směně prohrávaly 0:3. „Rusky jsou slabší a i přes jejich silný začátek jsme věděly, že je umíme zvládnout porazit, i když příjemný vstup do zápasu to tedy nebyl,“ řekla vnější polařka Lucie Halakucová.

Právě Halakucová se odpalem k plotu postarala ve čtvrté směně o vyrovnání na 3:3 a po šesté směně již Češky vedly 5:3. Do čtvrté směny nadhazovala Veronika Burianová a zápas dokončila Veronika Pecková. Česká jednička v poslední směně udělala tři strikeouty, a tak homerun Semjonovové jen zkorigoval výsledek.