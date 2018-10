Pod dozorem Jao Minga. Vysokánská teenagerka roste v novou ikonu

Sü Chan prošla mládežnickými výběry a na soupisce rozhodně nebyla jen kvůli své výšce. Před dvěma lety dovedla Čínu ke čtvrtému místu na mistrovství světa do 17 let ve španělské Zaragoze, a to jako čtvrtá nejlepší střelkyně turnaje s průměrem 15 bodů na utkání (přidávala k nim 10,7 doskoku). S reprezentační osmnáctkou pak vybojovala zlatou medaili na mistrovství Asie.

Další léto už byla hvězdou turnaje do 19 let v italském Udine. Číňanky sice ve čtvrtfinále nestačily na Kanadu, talentovaná pivotka ale opět zapisovala double double průměry a byla hlavní zbraní svého týmu.

A letos si už vysloužila místo v seniorské reprezentaci pro světový šampionát na Kanárských ostrovech. Ačkoliv byla Čína s věkovým průměrem 23 let nejmladším týmem na zářijovém turnaji, předvedla velký posun a obsadila šesté místo.

Co víc, dlouho trápila ve vzájemném utkání i pozdější vítězky z Ameriky. Ještě na začátku čtvrté čtvrtiny vedly Spojené státy pouze o osm bodů, než se vzepjaly k mocnému finiši a vyhrály dvouciferným rozdílem. Sü Chan proti nejlepším hráčkám světa nasázela 20 bodů.

Před dvěma lety na olympiádě v Riu utrpěla Čína od Američanek čtyřicetibodovou porážku; letos jim dala zabrat.

Rýsuje se tedy nová rivalita?

Sü Chan tomu věří: „Všichni vědí, že Spojené státy jsou nejlepší na světě. My jsme s nimi ale hrály dobře. Naším cílem je smazat mezeru, která nás od nich odděluje. Jsem na náš tým pyšná. Tento zápas ukázal, že můžeme soupeřit s nejlepšími.“

Sü Chan na světovém šampionátu:

Poklonu čínské dlouhánce musela složit trenérka Sandy Brondellová, jejíž Austrálie s Čínou válčila ve čtvrtfinále.

„Jsem ohromená. Má opravdu kvalitní hru ve vymezeném území a na to, že měří 205 centimetrů, má i dobrou střelu z dálky. Je disciplinovaná. Myslím, že má před sebou zářivou kariéru v WNBA,“ řekla koučka, která v nejlepší lize světa vede tým Phoenix Mercury.

Asijské hráčky byly vždycky v americké profilize za raritu. V historii soutěže se jich v WNBA objevilo pouze pět. A Sü Chan by se měla po draftu 2019 stát tou šestou.

Čínské a severokorejské basketbalistky se sešly při exhibici v Pchjongjangu. Sü Chan v červeném dresu s číslem 15 se fotí s ostatními hráčkami a legendárním Jao Mingem.

V Číně doufají, že by pak mohla pro basketbal učinit totéž, co dokázal Jao Ming. Stát se národní superhvězdou a světovou ikonou.

Krátce po světovém šampionátu se čínské basketbalistky vydaly do Pchjongjangu. Exhibičním utkáním potěšily nejen prvního severokorejského fanouška Kim Čong-una, ale také samotného Jaa.

Největšímu muži čínského basketbalu se plnohodnotný mužský nástupce stále nerýsuje. O to větší tlak teď na Sü Chan bude.