Strašný okamžik, řekl po Velké ceně Mexika poražený Vettel

Do 26 let získal čtyři tituly mistra světa a zdálo se, že rekordy legend Grand prix vedle těch jeho rychle upadnou v zapomenutí. Ale nestalo se. Po odchodu ze stáje Red Bull se už mistrovská forma nevrátila. Ve Ferrari ještě titul nezískal. Poslední dva roky byl sice vyrovnaným soupeřem Lewisi Hamiltonovi, v závěru však pokaždé Sebastian Vettel prohrál.

„Dáváte do toho všechno, je v tom hodně úsilí a do poslední chvíle doufáte. Teď už je pryč i ta naděje, zůstala jen beznaděj,“ uvedl Vettel na tiskové konferenci po závodě. „Je to již potřetí v životě, kdy cítím takové obrovské zklamání. Jednoho dne zjistíte, že už nemůžete být mistrem světa, ať se stane, co se stane, a to rozhodně není příjemný pocit.“

Vettel viditelně prohru prožíval, jak je jeho zvykem, nebál se emoce dávat najevo. „Dnes to není o jednom momentu, ale o celém roce, o vší té práci, která za tím byla od konce loňské sezony až do teď. Měli jsme dost šancí, některé jsme využili, jiné ne a nakonec jsme prostě nebyli dost dobří,“ zklamaně popisoval německý závodník.

Diváky na okruhu i u televizních obrazovek zaujal moment, kdy Vettel přerušil rozhovor a vrhl se k přicházejícímu Lewisi Hamiltonovi. Objal ho a srdečně mu gratuloval. „Proč ne?“ ptal se poté německý jezdec. „Celý rok jezdil skvěle a byl z nás dvou ten lepší. Řekl jsem mu, že si triumf zasloužil a ať si ho užije. Myslím, že pátý titul je něco neuvěřitelného.“

Příští rok by měly být Mercedes a Ferrari opět favority a Lewis Hamilton ani Sebastian Vettel své pozice v týmech měnit nebudou. A sezona 2019 je přesně tím bodem, kam se nyní obrací pozornost Sebastiana Vettela. „Po gratulaci jsem ho požádal, aby vydržel i příští rok a já slíbil, že ze sebe vydám to nejlepší, abych s ním opět bojoval,“ zakončil čtyřnásobný šampion Vettel. Sám dobře ví, že s tolika chybami, které udělali on i tým Ferrari letos, by titul opět putoval do rukou jiného týmu.