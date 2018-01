Strakonice jdou do jarní části se dvěma posilami

Když v září vstupovali do svého premiérového ročníku v nejvyšší soutěži házenkářů, šli do bojů s kádrem, který si historický úspěch vybojoval. Uvažovali o posilách, ale jednání o nich nedopadla s tím, že se k možnému angažmá vrátí v zimní přestávce.

O víkendu čeká Strakonické první ostrý start po více než měsíční pauze. Do poslední třetiny základní části extraligy vstoupí Jihočeši odpočatí, zdraví a skutečně se dvěma posilami. „Jsou to jiní hráči, než o kterých jsme jednali v létě. Jejich angažování vyplynulo ze současné situace. Věřím, že je to nejlepší možné řešení pro nás i pro ně,“ říká trenér strakonického nováčka Roman Marienka.

Zápasy Strakonic ve zbytku základní části 3. února doma se Zubřím

10. února doma s Kopřivnicí

17. února v hale Dukly Praha

24. února v Brně

4. března v Hranicích

10. března doma s N. Veselím

18. března v Plzni

24. března doma s Karvinou

30. března v Lovosicích Kádr pro jarní část

Brankáři: Jakub Jareš, Jindřich Mráz. Hráči do pole: Jan Schwarz, Adam Nejdl, Petr Masák, Filip Zdychynec, Tomáš Pek, Ondřej Landsinger, Michal Tockstein, Martin Mošovský, Tomáš Nejdl, Roman Marienka ml., Adam Vrchlavský, Tomáš Chvosta, Tomáš Samek, Michal Zbíral, Michal Krejčí, Miroslav Masák, Eduard Wildt, Jan Matoušík

Tím zkušenějším z dvojice plzeňských hráčů je Eduard Wildt. Pravé křídlo, kterému bude letos 23 let, se nevešlo do užší sestavy vedoucího týmu tabulky, a tak bude hostovat na jihu Čech. O rok mladší Jan Matoušík hrál v prvoligové rezervě Talentu Plzeň. „Pro mě to znamená, že mám najednou v kádru dva šikovné hráče, kteří na tom jsou věkově, a tím logicky i fyzicky lépe než naši dorostenci. Během podzimní části jsme se přesvědčili, že zranění může přijít kdykoliv, a zejména do klíčových zápasů v závěru sezony chceme mít širší kádr, abychom zátěž mohli rozložit na více hráčů. Z tohoto pohledu bylo nezbytné tým posílit,“ vysvětlil Marienka.

Kouč věří, že svůj celek vyladil přes lednovou pauzu nejlépe, jak mohl. Jeho svěřenci sehráli pouze jeden přípravný zápas s prvoligovým Chodovem. Vyhráli a podle kouče si potvrdili domněnky, které z přípravy měli. Zbytek času věnovali regeneraci po zraněních a tréninku. I díky tomu mohou říct, že jdou v sobotu na Zubří v plné síle a o něco silnější než na podzim.

Uzdravil se také střelec Tomáš Nejdl, který v závěru podzimní části absentoval pro zranění a strakonickému výběru výrazně chyběl. Nyní se bude hodit. V sobotu od 18 hodin totiž Jihočeši přivítají aktuálně druhý tým extraligové tabulky, který jen o skóre zaostává za vedoucí Plzní.

Zubří patří k tradičním účastníkům bojů o nejvyšší příčky. Na nedávno skončeném mistrovství Evropy, kde český tým překvapil a skončil pátý, byl i pivot Štěpán Zeman. „A další hráči, kteří v reprezentaci jsou, Zubřím prošli. Je vidět, že tam dělají házenou kvalitně a hráči tam dokážou výkonnostně růst,“ dodal Marienka.

Pro strakonické diváky to bude premiéra, protože tenhle tým, který podle trenéra Marienky nemá žádnou slabinu, ještě na jihu Čech nikdy neviděli.

„Bude to velmi atraktivní utkání. A troufnu si říct, že jakýkoli bodový zisk by byl senzací,“ uvedl Marienka. „Zápas na podzim v Zubří se nám docela podařil. Doufám, že se nám doma na to povede navázat,“ připomněl, že v hale velkého favorita jeho svěřenci prohráli jen o čtyři góly. V poločase přitom o jednu branku vedli.

Jihočeši jsou aktuálně na posledním, dvanáctém místě tabulky. Ale nejsou už předurčeni k boji o holé přežití v soutěži. Jen dva body jim chybí na deváté místo a o bod více ztrácí na play-off. Po základní části půjde do vyřazovacích bojů prvních osm celků. Zbylé čtyři pak čeká play-out, kam si ponesou bodové zisky ze základní části.