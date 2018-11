Čeká stolního tenistu Širučka v Brodě narozeninová párty?

„Jsem strašně moc rád, že toto utkání mohu hrát. Doufám, že mě trenér postaví, protože jsme tady čtyři,“ říká jednička domácího výběru, ve kterém kromě něj figuruje ještě Lubomír Jančařík, Tomáš Tregler a Davis Reitšpies.

„Bude to pro mě specifické, protože jsem dlouho v Havlíčkově Brodě nehrál a moc se těším. Jsou tady skvělí fanoušci a doufám, že jich přijde hodně,“ přeje si.

Širuček má právě na Havlíčkův Brod skvělé vzpomínky, s místním týmem STEN marketing HB Ostrov zde v letech 2014–2015 získal tři mistrovské tituly ve třech letech. Poté se však úspěšný mančaft kolem manažera Petra Korbela přesunul do Ostravy.

Širuček se do Brodu vrátil na začátku letošního roku, kdy zde Češi hráli kvalifikační utkání proti Kypru. Ten v Havlíčkově Brodě na konci února porazili 3:0. Ovšem bez Širučka.

„Byl jsem součástí týmu, který se zde na zápas připravoval. Ale nehrál jsem,“ připomíná Širuček. „Přitom jsem moc chtěl hrát, protože se mi tady vždy dařilo. A myslím, že i fanoušci chtěli, abych nastoupil. Bohužel se nepovedlo. Myslím, že teď už to vyjde.“

Duel s Bulhary by neměl být pro české muže ničím složitým. Na konci března v Bulharsku zvítězili 3:0. „Postup do další fáze kvalifikace máme už jistý, ale chceme vyhrát,“ říká otevřeně Širuček. „Jsme favorité a určitě se budeme snažit to zvládnout co nejrychleji a co nejsnadněji. Ale tak, aby se to divákům líbilo.“

Širuček byl zvyklý zápasy v Havlíčkově Brodě hrát v hale kulturního domu Ostrov. Nyní se však představí v hale Akademie stolního tenisu HB Ostrov (areál bývalé zemědělské školy). „Zázemí je zde neskutečné, to se v ping-pongu jen tak nevidí. Ta hala má úplně všechno,“ oceňuje Širuček. „A říkám: Klobouk dolů před Mírou Jínkem (šéf HB Ostrov Havlíčkův Brod – pozn. red.), který to tady celé vybudoval.“