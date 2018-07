Chceme si Czech Bowl užít, říká americký quarterback Steelers

Probil se až do Czech Bowlu, který se v sobotu koná na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Výkop finále Bitters ligy, v němž se Steelers střetnou s Prague Black Panthers, je v 19.10 hodin.

„Steven je ohromně soutěživý. Hodně pozvedl naši hru, začalo nám to jít. Byl to obrovský risk měnit hráče uprostřed sezony, ale museli jsme jít do rizika. Vyplatilo se nám to, protože éra před a po Stevenovi se vůbec nedá srovnat,“ hodnotil hrající manažer Steelers Adam Synáček.

Teď už se Wilken spolu s týmem soustředí výhradně na finále. „Celý týden jsme měli plný tréninků a sledování videa. Teď už je to jen o 48 minutách na hřišti, kde se musíme ukázat jako tým a nechat tam všechno,“ prohlásil americký quarterback, který se na finálovou bitvu proti pražským Black Panthers moc těší. „Bývám nervózní před každým zápasem, ale je to taková zdravá nervozita. Vím, že se musím soustředit na každou hru. Chceme si užít naplno atmosféru finále.“

Na souhře se spoluhráči ale musel Wilken poctivě pracovat. „Určitě pomohlo, že jsem s týmem, především s útokem, delší dobu. Útok vždy těží z načasování a z důvěry, že váš spoluhráč bude na té správné pozici,“ vysvětloval quarterback. „A za tu dobu, co spolu s kluky hrajeme, jsem zjistil, že můžeme dokázat všechno,“ prohlásil Wilken. Narážel tak na fakt, že jejich finálový soupeř prošel do Czech Bowlu bez jediné porážky.

Podle Wilkena by tento fakt mohl naopak hrát ve prospěch Steelers. „Jsme všeobecně považováni za outsidery a hrát v téhle roli je mnohem jednodušší, můžeme být uvolnění,“ podotkl Steven Wilken.

Například v semifinále, kdy šlo hráčům Steelers o postup do Czech Bowlu hraného v Ostravě, se dopustili několika zbytečných dropů (vypadl jim po přihrávce míč z rukou - pozn. red.). „Pár dropů jsme měli, ale ty pramenily z nervozity. Tentokrát nervózní být nemusíme,“ poznamenal Wilken, kterého bude na dálku podporovat celá rodina i přátelé ze zámoří. „Budou sledovat zápas na live streamu. Já v Ostravě zůstanu ještě pět dní, potom pojedu za nimi domů.“

Do Ostravy se ale Steven Wilken možná vrátí. „Chci se vrátit na příští sezonu, už jsme se o tom předběžně bavili s kluky ze Steelers. Ale definitivní rozhodnutí padne až po finále. To je teď pro nás všechny priorita číslo jedna,“ zdůraznil americký quarterback, který si sezonu se Steelers užil. „Bylo to tu skvělé! Potkal jsem báječné lidi a úžasné spoluhráče, kteří by pro mě udělali cokoli.“