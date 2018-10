Bývalý Kreuzigerův šéf se ztratil na kole. Nalezli ho v bezvědomí ve strži

Svůj dům opustil De Jongh přibližně o půl jedenácté dopoledne. Když se ale delší dobu nevracel a s nikým nekomunikoval, manželka pojala podezření.



De Jongh jí nezvedal telefon, tak o jeho zmizení informovala katalánskou policii.

Zároveň žádala o pomoc i lidi na sociálních sítích. „Lidé z Twitteru, pomozte mi, prosím. Můj muž Steven De Jongh šel o půl 11 na kolo někde kolem La Gangy. Pokud se tam někde pohybujete, pomozte mi ho, prosím, najít. Jel na kole Trek v oblečení Trek,“ popsala.

People of twitter help me please. My husband @stevendejongh went on his bike and is missing since 10.30 . Around #laGanga area. If you are there help me please to find him. He went on a Trek bike in a trek suit. Retweet please.