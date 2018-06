Ještěd je lákadlo, těší se na Rally Bohemii jezdec Vojtěch

Do letošního 45. ročníku, který startuje tuto sobotu v Mladé Boleslavi a atraktivní rychlostní zkoušky se pojedou i na místech v Libereckém kraji, však už vletí podobně jako většina jeho soupeřů na moderním speciálu Škoda Fabia R5.

„Té naší Babičky je nám trošku líto, ale proběhly na ní nějaké repase, které trvaly déle, než se čekalo a přece jen už má svůj věk a není teď v takové kondici, kterou bychom všichni potřebovali. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme sebe ani ji trápit,“ vysvětlil 41letý automobilový pilot z Liberce Štěpán Vojtěch, kterého už na českých automobilových soutěžích fanoušci rallye pravidelně nevídají.

Na letošní Rally Bohemia tak zažije premiéru na novém voze. „Za poslední roky jsme jeli s různými auty, nasedli jsme do téměř ledasčeho, ale ta Škoda Fabia R5 nám v repertoáru pořád chyběla. Nikdy jsem ji v závodě ještě nezažil, takže se na první závod v ní moc těším,“ říká Vojtěch. „Uvidíme, co to s námi udělá, protože moc jsem toho s ní zatím nenajel. V minulém týdnu jsme měli jeden test, teď bychom se v ní měli svézt ještě jednou a už jdeme do akce. Přece jen každý najetý kilometr je dost drahý a času také není moc.“

Rally Bohemia je pro Štěpána Vojtěcha srdeční záležitost. „Je to prostě pro mě jako pro Liberečáka domácí závod a když je možnost jet, tak se jí vždycky snažím využít. Navíc se letos pojede po dlouhé době přes Ještěd, což jsem jako jezdec ještě nezažil, a to je pro mě velké lákadlo. Na to se také těším,“ přiznal zkušený liberecký závodník.

O ambicích má letos na slavné „Bohemce“ Vojtěch jasno. „Česká špička s továrními vozy je jasná. My se hlavně chceme hezky svézt, z jízd mít dobrý pocit, najít si sobě rovné soupeře, porazit je, poznat, co umí to nové auto, ve kterém poprvé pojedeme, a neudělat ostudu, protože s věkem se všechno zhoršuje.“