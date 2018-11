Český biatlon v roce jedna. Národní týmy vstupují do sezony velkých změn

Bez Koukalové

Před rokem se úvod sezony nesl ve znamení otázky: „Kdy se vrátí Koukalová?“ Jenže její zranění se postupně rozrostlo do kauzy mnohých obvinění a rozbouřených emocí, za níž učinila na jaře dramatickou tečku svojí knihou Jiná.

Nyní naopak každý ví: Koukalová k dispozici nebude. Rozhodně ne v této zimě a dost možná už nikdy, přestože oficiální ukončení kariéry neoznámila.

„Byla pro český biatlon nepostradatelnou tváří. Pokud se bude chtít vrátit, tak má dveře při naplnění určitých předpokladů otevřené. Ale žádné avízo, že by se chtěla vracet, teď nemám,“ tvrdí Hamza. Kontakt mezi vedením reprezentace a Koukalovou momentálně neexistuje. „Musíme se pohnout dál. I proto jsme zvolili nový systém přípravy, abychom odstartovali od nové čáry.“

Ze základní osy národního týmu kromě Koukalové vypadl už pouze Jaroslav Soukup, který v březnu ukončil kariéru. Přesto to bude pro Čechy sezona nesčetných změn.

Trenéry počínaje a designem kombinéz (s převahou černé a s národními barvami) konče.

TAK BUDOU VYPADAT NOVÉ KOMBINÉZY. Ondřej Moravec u nového designu: čepice bílé, na kombinéze černá a národní barvy.

Bez Rybáře na střelnici

Dlouholetý kouč mužů a šéftrenér Ondřej Rybář odešel na post sportovního ředitele svazu. „Konzultuje práci s trenéry reprezentace. Tím zachováváme kontinuitu,“ říká Hamza. Ale tým už vedou trenéři, vyznávající částečně jiné metody než on. „Věděli jsme, že po osmi letech musíme něco v našem zaběhlém systému změnit. Vývoj jde dopředu,“ dodává Hamza.

S novými norskými kouči

Jde v českém biatlonu o revoluční krok. Tým žen převzal zahraniční kouč mimořádné kategorie: 44letý Egil Gjelland z Norska pracoval v minulosti i s hvězdami Björndalenem či Bergerovou. „Ondra Rybář mě neustále přemlouval. Já dlouho odmítal, až jsem řekl Ano,“ líčí.

S sebou si přivedl dalšího Nora Anderse Bratliho, jenž bude pro změnu asistentem u týmu mužů. Tam přebere kormidlo Zdeněk Vítek, předtím čtyři roky trenér českých žen.

„Práce s ženským kolektivem bývá složitá, Zdeněk Vítek už z ní byl poněkud unavený. Změna ho nakopla a s Andersem dali týmu mužů nový drajv,“ pochvaluje si Hamza.

NOVÝ ŠÉF. Trenér ženské biatlonové reprezentace Egil Gjelland.

S Nory na scéně Češi víceméně přešli na severský styl trénování. Což znamená větší objemy s nižší tepovou frekvencí. „Na tréninky v nejvyšší kvalitě musí být holky odpočaté,“ tvrdí Gjelland.

Jednička reprezentace Veronika Vítková i další biatlonistky byly zpočátku z jeho požadavků zděšeny. „Při soustředění v Jablonci jsme od něj dostaly rozpis na 14 dní s jediným volným odpolednem,“ líčí Vítková. Ale pak byly pozitivně překvapeny: „Nebyly tam žádné prostoje na střelnici, všechno nám utíkalo a naopak zůstalo víc prostoru na regeneraci. Zvládaly jsme to.“

Se skromnějšími ambicemi

Šestiletý seriál úspěchů Koukalové, Moravce, Vítkové a dalších dostával na startu minulých sezon tým pod tlak, že na medailové posty musí opět navázat. S odchodem nejčastější dobyvatelky glóbů a medailí se to změní, očekávání jsou letos skromnější.

„Také změny v přípravě jsou během na dlouhou trať,“ zdůrazňuje Hamza. „Nemusí být hned vše růžové. Není to projekt na pár týdnů, budujeme tým s perspektivou na další čtyři roky, do her v Pekingu 2022.“

V minulé sezoně se opět odrazila vzhůru Vítková, bronzová v Pchjongčchangu a stabilní po celou zimu. „Medaile a nový kouč byly pro mě motivací pokračovat v kariéře,“ říká 29letá biatlonistka.

OLYMPIJSKÝ MEDAILISTA: Michal Krčmář, bronzový z Pchjongčchangu

Dál by měl výkonostně růst Michal Krčmář. „Stříbro z olympiády mě přimělo k tomu, abych přistupoval k biatlonu ještě zodpovědněji,“ dává Krčmář najevo, že nechce udělat sám sobě ostudu.

Průlom do popředí se čeká od juniorské mistryně světa Markéty Davidové a v budoucnu i od Adama Václavíka, další naděje jsou mezi juniory. Při nutné generační obměně týmu by měli postupně převzít part veteránů Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra.

Se slavnou střelkyní

Angažováním olympijské šampionky ve střelbě Kateřiny Emmons coby poradkyně u týmu mužů Češi napodobili další reprezentace, které se s žádostí o pomoc obrátily na střelecké specialisty. Rovněž zde se jedná o projekt s dlouhodobějším dopadem. Sama Emmons se netají tím, že si prostředí teprve osahává, nicméně už vidí detaily, na které se se chce při střelbě zaměřit.

S novým generálním sponzorem

Firmu Viessmann nahradí po šesti letech v této roli Česká pojišťovna. Hlavními sponzory naopak na další olympijský cyklus zůstávají Hamé a PSG. A co je pro svaz nejpodstatnější: navzdory absenci superstar Koukalové se tok peněz nezmenšil. Pravý opak je pravdou.

„Z reklamních smluv bychom měli mít o 30 procent více peněz, než jsme měli předtím,“ těší Hamzu.

S vyprodanými tribunami

Po dvou letech se do Nového Města vrátí i Světový pohár, od 20. do 23. prosince bude Vysočina hostit jeho třetí kolo. Skutečnost, že na tribuny na stadionu zbývají jen poslední volné vstupenky, je důkazem, že důvěra fanoušků zatím nepolevuje.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Fasování na novou sezonu. Čeští biatlonisté vyměnili letos nejen trenéry a generálního sponzora, ale i výstroj. Než se v úterý večer vydali do Pokljuky, proběhlo tak na letišti všeobecné fasování (Markéta Davidová a Eva Puskarčíková). Už v neděli se začíná. https://t.co/krTiCeb0WH odpovědětretweetoblíbit

V úterý Češi odletěli do Slovinska. V Pokljuce zazní v neděli první výstřely nové zimy. A pro český biatlon tam začne i nová éra.