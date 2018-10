Ve financování hráček jsme zaspali, uznali v Olympu. A výrazně posílili

„Úroveň předváděného volejbalu ani výsledky nebyly dobré. Myslím, že jsme zaspali dobu především ve financování hráček,“ přiznává Stanislav Mitáč v obsáhlém rozhovoru. „Dlouhá léta jsme sázeli na to, že vychováváme talenty. Finančně nás však v posledních letech výrazně válcovaly moravské kluby, ať už je to Prostějov, Olomouc, Brno a troufnu si říct i Přerov.“

Problém byl tedy ve financích?

Ano. Finanční podmínky, které jsme hráčkám nabízeli, pro ně nebyly zajímavé. Hráčky jsme dokázali vychovat, ale už u nás nedokázaly zestárnout. Ostatní týmy mají spíš zkušené volejbalistky, kterým je mezi 26 až 30 lety a nejvyšší soutěž hrají pět až osm roků. V tom jsme začali postupně prohrávat.

Po neúspěšné sezoně jste udělali řadu změn. Mimo jiné na lavičce, kam přišel Martin Hroch.

Bylo načase udělat něco zásadního. Jedním z kroků bylo okysličit realizační týmy nebo trenérské obsazení. Potřebovali jsme najít nový impuls, nové lidi, myšlenky a metody. V osobě Martina Hrocha vidím velký posun na trenérském poli. Byl to výborný hráč se zahraničními zkušenostmi z Francie, trénoval v Brně, čtyři roky vedl v extralize Šternberk. Zatím se mi spolupráce obrovsky líbí. Vidím v tom začátek týmové práce a velkou samostatnost. Vím, že když mu tým nechám na měsíc, tak bude dobře připravený.

Jak máte rozdělené role?

Jsem připraven na rovnocenný vztah trenér-trenér. V téhle první sezoně si musíme zadat mantinely, kdy zodpovědným trenérem za výsledky budu já. Nicméně už teď to vidím na rovnocenné partnerství.

Kromě změny v realizačním týmu došlu i na změny v hráčském kádru.

Změny byly obrovské. Věděl jsem, že nemůžeme zachovat tým, který šel s výsledky postupně dolů. Některým skončily smlouvy a jiným jsme nové nenabídli. Vytipovali jsme hráčky, se kterými chceme pracovat i v další sezoně.

Kdo tedy zůstal?

Chtěl bych spoléhat na Kalhousovou, Šimáňovou, Černou, Stavinohovou, Peškovou a Komárkovou. Viděl jsem u nich herní posun i přesto, že se nám výsledkově nedařilo. Byla to základní kostra, kterou jsme oslovili a chtěli ji tu udržet. Tu jsme doplnily o talentované juniorky, které dokážeme vychovávat.

Ovšem kádr jste museli doplnit.

Byla to pro nás velká výzva a dlouho to vypadalo nadějně s triem reprezentantek Valková, Purchartová, Hodanová a se zkušenou Romanou Staňkovou, což by pro nás bylo to nejlepší, co jsme si vytyčili.

Nakonec jste přivedli reprezentační nahrávačku Valkovou a smečařku Staňkovou.

O Kačku Valkovou jsem měl eminentní zájem už před pěti lety, když odcházela do Ostravy. Jsem rád, že jsme ji získali, protože o ji chtělo hodně celků z extraligy. Vypracovala se mezi nejlepší nahrávačky v zemi. Věřím, že nám pomůže zpět do horních pater tabulky. Romana Staňková je zkušená hráčka, která si prošla zahraničím i extraligou. Přesně zapadá do toho úvodu, kde jsem zmiňoval, že nám ujížděl vlak. Doufám, že přinese klid a útočné body.

Jak jste spokojen s přípravou?

Příprava v domácích podmínkách se nám podařila. Jak kondiční úsek, tak i herní jsme zvládli dobře. Hráli jsme s kvalitními soupeři jako je Olomouc, dokázali jsme porazit mistryně Maďarska a Slovenska. Na závěr jsme cestovali do Francie a tam jsme odehráli čtyři těžké zápasy. V přátelském utkání jsme podali dobrý výkon s Nantes, ale prohráli 1:3. Na turnaji v Quimperu nám chyběla trocha štěstí, když jsme s domácím týmem prohráli dva sety 28:30 a celkově 1:3. Dokázali jsme však porazit bundesligový Vilsbiburg. Ve výkonech viděl ještě rezervy, kde se můžeme zlepšovat. Závěr přípravy však kalí zranění Kačky Valkové, která si poranila koleno.

Jakou hrou se chcete prezentovat?

Chceme hrát bojovný volejbal a podávat kolektivní výkon. Myslím, že se nám to v přípravě dařilo a doufám, že na to navážeme v sezoně.

První ostrá zkouška čeká na sedmý tým loňské extraligy už tuto sobotu, kdy Olymp od 17 hodin hraje s loňským finalistou Olomoucí.