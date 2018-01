Do štafet s Davidovou a Soukupem. Tedy aspoň zatím, tvrdí trenéři

Totožné složení jako v rakouském Hochfilzenu bude mít v neděli česká ženská štafeta i v německém Oberhofu. Na prvním úseku závod rozjede Eva Puskarčíková, za ní se prostřídají Jessica Jislová, Markéta Davidová a finišmanka Veronika Vítková.



To mužské kvarteto je z poloviny jiné.

Michael Krčmář se směje na stíhacím závodě v německém Oberhofu.

Za ještě ne stoprocentně připraveného Michala Šlesingra zaskočí Tomáš Krupčík a Adama Václavíka nahradí Jaroslav Soukup. Třetí a čtvrtý úsek je vyhrazen aktuálně nejlepším Čechům – Ondřeji Moravcovi s Michalem Krčmářem.

Tedy, zatím. Proč zatím?



„Protože uvidíme, jak to bude zítra. Jardu Soukupa škrábalo v krku, není úplně v pořádku. Možná trochu prochladl během dnešní stíhačky, ale nebudeme z toho dělat žádné drama,“ říká šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Proto je složení mužské štafety v tuto chvíli provizorní. O případném (ne)startu Soukupa se rozhodne v neděli ráno.



„Je možné ho nahradit dvě hodiny před závodem. Ale když ráno uvidíme, že to není dobré, nebudeme čekat,“ vysvětluje Rybář.

V případě, že by Soukup opravdu nemohl nastoupit, zaskočil by za něj nováček v A týmu – Ondřej Hošek, který je prvním náhradníkem.

„Je připravený a měl by to zvládnout. Navíc by to tady mohla být i trať, který by mu mohla sedět. Ale byla by to pro něj premiéra ve Světovém poháru. Kdyby tu šanci nedostal, nemyslím si, že by byla poslední,“ tvrdí Rybář.

Jaroslav Soukup při sprintu v Oberhofu.

Pro Soukupa hraje fakt, že zvládl perfektně sprint, ve kterém dojel pětadvacátý. V sobotním stíhacím závodu si až do závěrečné položky vedl rovněž slušně, na té ale přišlo trojnásobné zaváhání a sešup pořadím dolů.

„Ale nebylo to tak, že by byl rozhozený, ty chyby si uvědomoval. Tohle se stane. Tři chyby udělal i Křupas (Tomáš Krupčík), který měl všechny rány nahoře a on ví, kdy je má nahoře. Z toho je potřeba se poučit. Nicméně o finálním složení rozhodne až zdravotní stav,“ vysvětlil kouč.

U žen nebylo o čem spekulovat

Ženské kvarteto bude chtít navázat na povedený závod v Hochfilzenu, ve kterém dojelo na slušném šestém místě. I proto trenéři neviděli důvod, proč do složení štafety sahat.

„Určitě na to povedená štafeta v Hochfilzenu měla vliv. Docela se jim povedla a z těch výsledků, které tady byly, tak ani nebylo moc o čem spekulovat,“ poukázal Rybář.

Z pomyslného souboje o místo ve štafetě totiž Veroniku Zvařičovou s Lucií Charvátovou vyřadil už čtvrteční nepovedený sprint.

Obě české biatlonistky během něj udělaly na střelnici čtyři chyby, nedostaly se do stíhacího závodu a účinkování v Oberhofu pro ně tím pádem skončilo.

To o dvou ženách bylo stoprocentně jasno. Třetí a čtrnácté místo Veroniky Vítkové ve sprintu a stíhacím závodu a desátá a čtrnáctá příčka Evy Puskarčíkové byly jasnou vstupenkou do nedělního závodu.

Česká biatlonistka Eva Puskarčíková při nástřelu před stíhacím závodem v Oberhofu

„I proto jsme o těch holkách nemuseli uvažovat,“ přitakal Rybář.



Vítková přitom po sobotní stíhačce mluvila o své účasti v nedělní štafetě zdrženlivě. „Ráda týmu pomůžu, ale bude to na rozhodnutí trenérů. Odpočívat nepotřebuju, celý rok jsem trénovala na to, abych závodila. Když budu startovat, budu ráda,“ povídala.

V neděli bude českou finišmankou.

Vedle ní a Puskarčíkové postaví trenéři na druhý úsek znovu Jessiku Jislovou, která dostala přednost právě před Zvařičovou a Charvátovou. „Předvádí tady stabilní střelecké výkony a z těch dalších holek je na tom relativně i běžecky nejlíp,“ vysvětlil Rybář.

No a na třetím úseku se představí český benjamínek týmu – čerstvě jednadvacetiletá Markéta Davidová. Ta si o půl týdne prodloužila tréninkové období a do Oberhofu spolu s osobním trenérem Jindřichem Šikolou dorazila právě až na nedělní štafetu.

„Už s ní do té štafety tak nějak počítáme. Je mladá, potřebuje získávat zkušenosti,“ říká Rybář.

BUDE CHYBĚT. Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová v Oberhofu vládla sprintu i stíhacímu závodu.

Pro obě česká kvarteta bude úspěchem znovu umístění do osmého místa.

V sestavách ženských štafet chybí Laura Dahlmeierová, ale také Anastasia Kuzminová, která je v Oberhofu ze Slovenek jediná. V mužských výběrech se zase nepředstaví dva nejlepší muži aktuálního hodnocení Světového poháru – Francouz Martin Fourcade a Nor Johannes Thingnes Bö.

Oba šetří síly na zbytek sezony a vrchol v podobně olympijských her v Pchjongčchangu.