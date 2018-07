Juniorští squashisté jsou v semifinále MS a mají jistou medaili

Ostatní sporty Squash (ilustrační foto) | foto: SXC

dnes 16:16

O historický úspěch českého squashe se postarali junioři na mistrovství světa družstev do 19 let v Indii. Tým v čele s Viktorem Byrtusem a Ondřejem Vorlíčkem porazil ve čtvrtfinále Malajsii 2:0 a postupem do semifinále si zajistil medaili, neboť o třetí místo se na MSJ nehraje.

„Je to suverénně největší výsledek pro český squash na světové scéně. Kluci hráli fantasticky a postup si zasloužili,“ řekl v tiskové zprávě Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe. „Soupeři si mysleli, že nás v pohodě porazí, ale my jsme jim smazali úsměvy z obličejů. Je to skvělé odjíždět z mistrovství světa s medailí,“ prohlásil Byrtus. Tým, do nějž vedle Byrtuse a Vorlíčka patří ještě Marek Panáček a Benjamin Bergel, na šampionátu v Čennaí ještě neprohrál. V základní skupině si poradil se Zimbabwe i s Pákistánem, v play off vyřadil Švýcarsko a Malajsii. O finále budou mladí Češi hrát proti favorizovanému Egyptu.