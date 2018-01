Klasické sprinty v Planici vyhráli Klaebo a Nilssonová, Češi neuspěli

sprint klasicky (1,4 km)

Muži: 1. Klaebo 3:27,4, 2. Iversen (oba Nor.) -0,6, 3. Peterson -8,1, 4. Svensson (oba Švéd.) -11,8, 5. Brandsdal (Nor.) -19,8, 6. Retivych (Rus.) -27,1, ...v kvalifikaci 49. Rypl, 53. Razým (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 30 závodů): 1. Klaebo 932, 2. Sundby (Nor.) 875, 3. D. Cologna (Švýc.) 807, 4. Harvey (Kan.) 780, 5. Bolšunov (Rus.) 710, 6. Holund (Nor.) 638, ...39. Jakš 100, 124. M. Novák 2, 126. Knop (všichni ČR) 1.

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 3:26,3, 2. Harsemová -1,3, 3. Fallaová (obě Nor.) -1,8, 4. Digginsová (USA) -3,8, 5. Dyviková (Švéd.) -4,5, 6. Wengová (Nor.) -14,9, ...v kvalifikaci 44. Grohová, 48. Beroušková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 30 závodů): 1. Wengová 1194, 2. Östbergová (Nor.) 1087, 3. Digginsová 826, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) 737, 5. Stadloberová (Rak.) 637, 6. Kallaová (Švéd.) 610, ...24. Nováková 185, 88. Beroušková (obě ČR) 7.