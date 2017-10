Varhaník: Sport nedostal tolik peněz, kolik vláda slibovala

dnes 16:33

Do sportu letos neplynulo tolik peněz, kolik vláda slibovala, uvedl na tiskové konferenci předseda atletického svazu Libor Varhaník. Vzhledem k přístupu ministerských úředníků by sportovní funkcionáři uvítali oddělení sportu od ministerstva školství. Obávají se, co nastane v systému sportovních dotací příští rok.

V roce 2016 získal sport 3,7 miliardy korun od státu a 650 milionů korun z loterijních výnosů, které rozděloval Český olympijský výbor. Na letošní rok to mělo být šest miliard korun pouze ze státního rozpočtu, kam spadly i peníze z loterií. „K mému překvapení žádných šest miliard alokováno nebylo, bylo pouze 5,6 miliardy,“ řekl Varhaník. Vyplácení dotací se už na jaře zpožďovalo a další problémy vyvolala dotační kauza, která vypukla v květnu. Před dvěma týdny se Varhaník při jednání na ministerstvu školství dozvěděl, že zatím bylo vyplaceno 3,7 miliardy korun. „Vize toho, co se ještě stihne letos vyplatit, bylo 250 milionů v programu IV a 850 milionů v investicích,“ doplnil. Na investice letos zatím český sport nedostal ani korunu. „Pokud budou peníze vyplaceny v listopadu, nebude možné je utratit do konce roku, takže nebudou mít smysl,“ uvedl Varhaník. Jako problematické vnímají sportovci i samotné rozdělování dotací na ministerstvu školství. V expertních komisích, které vytvářejí pravidla jednotlivých dotačních programů, žádní sportovci nejsou. Ministerstvo to považuje za správné, protože při zapojení sportovních funkcionářů hrozil střet zájmů. Nyní jsou vedle zástupců ministerstva v komisích zapojeni také představitelé akademického prostředí z tělovýchovných fakult. Česká unie sportu je přesvědčena, že ministerští úředníci vnímají sport jako nepřítele. „Jeho agendu nezvládají administrovat nebo úmyslně sport poškozují. Stále více se ukazuje, že je pro sport potřeba samostatný státní aparát s vlastní rozpočtovou kapitolou,“ uvedl místopředseda ČUS Marek Hájek. „Někdo kompetentní by si měl uvědomit, že sport nemůže být jen malinkým přívažkem školství,“ doplnil generální sekretář hokejového svazu Milan Urban. V úvahu připadá zřízení vládní agentury nebo samostatného ministerstva, které by mohlo být spojeno například s cestovním ruchem. Sportovní funkcionáři se obávají, že rok 2018 může být z pohledu státních dotací ještě horší. Plánovaných deset neinvestičních programů, o kterých už byla loni v květnu informována vláda, totiž projde proměnou. Ředitel ministerského odboru sportu Pavel Kaňka to vysvětluje tím, že se úřad rozhodl programy změnit po vypuknutí dotační kauzy. Nové programy by měly být průhlednější.