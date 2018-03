NFL i s jednou rukou. Handicapovaný mladík boří rekordy a udivuje svět

Čtyřletý Shaquem postával v potemnělé kuchyni. Držící nůž a plačící zároveň. Chtěl ukončit tu ukrutnou bolest, která jej trápila od narození. Až na poslední chvíli ho před zoufalým činem zastavila rozespalá matka.



„Byla to ukrutná bolest, pořád se to zhoršovalo, už jsem to chtěl ukončit a ty prsty si uřezat,“ vzpomíná po letech na hrůzné scény z dětství Shaquem Griffin, hvězda floridského univerzitního týmu UCF Knights. Hvězda, která na sportovní vrchol musela vystoupat o poznání těžší cestou než ostatní.

Dvaadvacetiletý linebacker bojující o místo v nejlepší lize amerického fotbalu na světě se totiž narodil s vrozenou vadou na levé ruce. Od prvních měsíců ho trápily velké bolesti, a tak byla amputace nedovyvinuté dlaně jediným řešením.

„Museli jsme to udělat, bolest neustávala, trápil jsem se. Na tu bolest do dneška nezapomenu.“

I přes svůj handicap se Shaquem se svým dvojčetem Shaquillem přihlásil do místního klubu amerického fotbalu.

Od začátku chtěl dokázat, že i bez dlaně se může rovnat ostatním. Přizpůsobil se své situaci, stejně jako ostatní spoluhráči se naučil skládat soupeře, číst hru a i bez jedné ruky chytat míč, když soupeřův quarterback pokazí přihrávku.

„Nikdy nechtěl, aby se na něj trenéři či spoluhráči dívali jinak než na ostatní. Že má nějaké limity, či něco nezvládne. Vždycky ho motivovalo, aby ostatní přesvědčil, že se může rovnat každému,“ vypráví o necelou minutu starší Shaquille, jehož si na loňském draftu vybrali Seattle Seahawks.

Teď přišla šance pro jeho bratra. Shaquem se po skvělé sezoně na Floridě, kde byl v americké konferenci vyhlášen nejlepším defenzivním hráčem, výrazně přiblížil velkému snu - zahrát si jednou NFL.

Další zastávka v cestě na vrchol - NFL Combine, který probíhá v posledních dnech v americkém Indianapolis. Všichni byli zvědaví, jak si Griffin povede. Jen těžko však čekali od handicapovaného sportovce takový výkon.

Udivoval ve všech testech. Se 102kilogramovou činkou si na bench press poradil dvacetkrát. V obratnosti a chytání míče nezaostával za ostatními. Vrchol přišel v běhu na 40 yardů.

22letý Griffin zaběhl testovací vzdálenost za obdivuhodné 4 vteřiny a 38 setin. Byl to nejlepší čas mezi linebackery za posledních 15 let.

„Obdivuhodné. Shaquemův příběh bude tím nejsilnějším v letošním draftu. Tým, který si ho vybere, v něm získá skvělého hráče,“ předpovídá skaut a bývalý cornerback Buffala a Jacksonville Bucky Brooks.

Griffin dobře ví, že se zase o kus přiblížil svému velkému snu. I přes velký fyzický handicap se může v kontaktním sportu postavit těm nejlepším.