Panteři vyučili v derby pražského rivala. K padesátce moc nechybělo

Přitom úvod zápasu příliš nenaznačoval, že by se mělo jednat o jednostranný zápas. Obrana outsidera dokázala držet krok s útokem vedeným quarterbackem Janem Dundáčkem a nepovolila soupeři ani jeden bod.



Od druhé čtvrtiny úvodního zápasu Bitters ligy ale na žižkovském fotbalovém stadionu existovalo už pouze jedno mužstvo. Skóre otevřel po přesném pasu wide receiver Panthers Jakub Voleský, který v souboji s cornerbackem Lions využil výraznou výškovou převahu a došel si pro první body.

Do poloviny ho ještě napodobil další šikovný receiver Jan Štiegler, který se zcela nehlídaný dostal za rozhozenou obranu soupeře a přidal další touchdown.

Naopak Lions se dál trápili v útoku. Nový quarterback Zach Bartlow nevypadal vůbec sehraně se se svými spoluhráči a borci v bílých dresech tak za celou první půli posunuli míč o pouhých 50 yardů.

“Nebráníme dobře svého quarterbacka. Je u nás krátce a v naší útočné hře je zatím hodně chyb. Potřebujeme si to vyříkat a bude to dál lepší. Je to pořád první poločas nové sezony, nejde dělat hned ukvapené závěry,” hodnotil první půlku zápasu running back Lions Lukáš Růžek.

Pokud fanoušci Lions, kteří na hlavní tribune žižkovského stadionu vytvořili svému týmu slušný kotel, doufali v odlišný scénář v druhém poločase, tak realita na hřišti musela být pro ně velkým zklamáním.

Američan Bartlow totiž krátce po přestávce pokazil jednoduchou přihrávku na svého spoluhráče a linebacker domácích Karel Augusta po zachycení míče už neměl problém jej dostat do endzone.

Lions nefungoval pasový ani běhový útok, zklamáním byla i hra special týmu hostů a favorit dál unikal.

Výuka amerického fotbalu ze strany šestinásobných šampionů posledních let se zastavila až na konečných 48 bodech a Black Panthers jasně ukázali, že v Česku jen těžko hledají konkurenci.

“Od druhé čtvrtiny jsme se chytli. Zatím však nedokážu říct, jestli jsme na tom lépe než v minulé sezoně. Bude záležet, jak si povedeme i v evropoském poháru,” zhodnotil výkon Panthers v pozápasovém rozhovoru tahoun obrany Karel Augusta a zároveň připomněl, že jeho tým čekají také zápasy v evropském poháru.

Panteři se zdají být na náročnou sezonu skvěle připraveni.