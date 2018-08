Americký fotbal je atraktivní i pro ženy, říká Češka před šampionátem

Ve skupině „A“ postupně narazí na domácí obhájkyně trofeje, hráčky Brazílie, Kanady, Japonska a Guatemaly. Pro Češky je to premiérová akce na světovém šampionátu.



Po loňské zkušenosti z evropského mistrovství se ale na outsidera necítí. „Tehdy jsme porazili, vítěze šampionátu z Rakouska. Hrát se dá s každým,“ říká před turnajem opora týmu Andrea Blahoutová, hráčka Prague Black Cats.

Popište, jaký je největší rozdíl mezi flagovým fotbal a klasickým americkým?

Flagový fotbal je daleko více atletický než kontaktní americký fotbal. Funguje to jako vhodná průprava na sezonu. Všechny hráčky reprezentace hrají v sezoně klasický americký fotbal a tohle je takové zpestření, člověku to přidá více pohyblivosti a orientace na hřišti.

Navíc se hraje pouze v pěti hráčkách na obou stranách.

Přesně, proto je flagový fotbal v tom menším počtu hodně o pohyblivosti a individuálních výkonech jednotlivců. Jedinec může rozhodnout. Rychlost, obratnost a předvídavost tady rozhoduje. Oba fotbaly jsou ale hodně frekvenční. Desítky krátkých sprintů a náběhů.

Co je flag fotbal? - Bezkontaktní verze amerického fotbalu - Rychlá, zábavná a strategická hra - Hlavní rozdíl oproti americkému fotbalu je v tom, že se hráči neskládají na zem, ale místo toho si strhávají látkové vlaječky (flagy)

Jak jste se dostala do flagové reprezentace?

Mezi ženami není klasická reprezentace amerického fotbalu, tak se založil český výběr flagového fotbalu. Nesměla jsem u toho chybět. Netrénujeme ho ale tolik jako klasický kontaktní. Během sezony máme jen víkendové kempy, jinak se věnujeme klasickému fotbalu. Zbytek přípravy je o individuální přípravě a poctivém přístupu.

Na světovém šampionátu je to pro vás premiéra. Panuje v týmu nervozita?

Naštěstí to pro nás není úplná novinka. Už loni jsme byli na mistrovství Evropy v Madridu, kde jsme porazily Rakušanky, které jsou nejlepší v Evropě. Paradoxně se nám podařilo je na šampionátu zdolat poté, co je sedm let nikdo neporazil. Vítězství na turnaji ale stejně obhájily. Nakonec jsme skončily čtvrté, ale úspěch nad nejlepším evropským týmem nás hodně motivoval v další práci a pro mě osobně to byl asi nejlepší sportovní zážitek.

Kdo bude v Panamě patřit k favoritům?

Naposledy vyhrála světový šampionát Panama a dřív si vítězství přehazovaly výběry Mexika a Kanady. Paradoxně USA v posledních letech nedominují.

Andrea Blahoutová, hráčka Prague Black Cats patří k oporám české reprezentace ve flagovém fotbale.

Co vede ženu či dívku v Česku hrát pro mnohé stále trochu netradiční sport, jako je americký fotbal?

Zvědavost hraje roli. Člověk se trochu odliší, nehraje úplně nejklasičtější ženský sport. Na druhou stranu komunita amerického fotbalu se v Česku neustále zvětšuje. Mně k tomu přivedla česká kamarádka hrající v Německu. Líbí se mi kontaktní prvky ve sportu, může ho hrát dívka menšího i vyššího vzrůstu, bez ohledu na váhovou kategorii. Libí se mi, jak se u toho sportu musí přemýšlet. Strategie a myšlení na hřišti je v americkém fotbale geniální, a proto je to tak atraktivní hra i pro ženy.

Jak je to v klasickém v ženském americkém fotbale s kontaktem?

Divák na ženském fotbale určitě neuvidí v zápase takové nárazy a srážky jako v chlapském. Je to naprosto logické. Naše fyzická síla není taková. Na druhou stranu se také nebojíme srážek. Kolikrát jsem zažila opravdu velkou pecku. Ke zranění občas dochází, ale rozhodně si nemyslím, že by to byl nebezpečnější sport než házená, hokej či basket, který jsem dřív hrála a měla jsem z něj daleko více zranění.

Fotbal hrajete sedm let. Co říkáte na americký fotbal v Česku?

Vývoj ženského amerického fotbalu v Česku je samozřejmě dynamičtější, protože před pár lety ještě žádný neexistoval. Chlapskou ligu tady máte už celé čtvrtstoletí. Jeho sledovanost je daleko větší, to nejde příliš srovnávat. U žen mě trochu mrzí, že nehrajeme klasický fotbal v jedenácti hráčkách. Teď se konečně přešlo alespoň na devítkový, dřív jsme hrály osmičkový. Jsem moc ráda, že se to před novou sezonou změnilo.