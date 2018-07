Čas odplaty. Lions táhnou na Ostravu a chtějí domácím „ukrást“ finále

„Bude to opět hodně vyrovnané semifinále. Do toho přidejte rivalitu mezi Prahou a Ostravou. Nejsme tam úplně oblíbení. Čekám výbornou atmosféru,“ těší se cornerback a stálice sestavy Lions Lukáš Pelikán.



Ani on nechyběl v loňském semifinále mezi oběma kluby. Vyrovnanou bitvu nakonec lépe zvládli domácí, a podívali se tak do prvního finále po dlouhých dvaceti letech.

Lions tehdy nezvládli roli favorita. Jen málokdo totiž předpokládal, že ve finále na pražském Žižkově uvidí jiné než dva pražské celky - Black Panthers a Lions. Nakonec tam hrála Ostrava s pražským hegemonem Black Panthers, kteří vládnou Bitters lize.

Opora Lions věří, že letos ale ve finále chybět nebudou.

„Ostrava je pod větším tlakem než my. Finále se hraje u nich, touha si zahrát Czech Bowl před vlastními diváky je může svazovat. Loni jsme tam hráli semifinále navíc za strašného počasí, bouřka neustávala. Téměř nešlo chytat míč. Snad to letos bude lepší,“ vzpomíná Pelikán a věří v odplatu za loňské semifinále i prohru ze začátku června, kdy Ostrava před televizními kamerami na stadionu na Žižkově přetlačila svého semifinálového soupeře 9:6.

Quarterback Steven Wilken patří k hlavním hvězdám Ostravy Steelers.

„Obě utkání byla hodně vyrovnaná. Ostrava má velmi dobrou defenzivní lajnu. Michal Fojtík patří k nejlepším hráčům v lize, i proto našemu útoku dělalo problémy sbírat body. Myslím, že to mají podobně. Jejich ofenzivní lajna není zrovna jejich největší přednost a přes ni by mohla vést naše cesta k úspěchu,“ hodnotí lídr Lions šance před zápasem play off.



Obě strany si dobře uvědomují, že při velké dominanci Black Panthers právě zápas mezi nimi je takové „malé finále“. Postup do Czech Bowlu se už dá považovat za úspěch.

Američtí fotbalisté Ostravy Steelers, zleva Michal Gajdaczek (7), Petr Konopka (64) a Tadeáš Urbánek (66). Steven Wilken z Ostravy Steelers (vlevo) peláší s míčem v utkání proti týmu Pardubice Stallions.

„Czech Bowl je náš cíl. Případný postup ale nebereme za splněnou věc. Věříme, že jednou se nám podaří Prague Black Panthers porazit. Před dvěma lety jsme nebyli daleko - chybělo málo... Mají zkušené hráče, dobré podmínky, ale jednou jejich dominance musí skončit,“ doufá Pelikán, jenž v sobotu bude mít jasný úkol - úhlídat nejlepší wide receivery Ostravy.



„A společně dojít do finále,“ připomíná.