NFL pokračuje v dobývání Evropy. Bude mít Londýn už brzy svůj tým?

Američané dobývají Evropu od roku 2007, kdy se NFL rozhodla pořádat aspoň jeden duel základní části právě ve Wembley.

Americký fotbal v Anglii? Hodně lidí tomu projektu zpočátku nevěřilo.

NFL v té době měla na Britských ostrovech pouze okrajovou pozornost. „Naše povědomí o sportu bylo omezené na hraní populární videohry Madden, a to pouze na chvíli, protože nikdo nechápal pravidla,“ vzpomínal anglický The Telegraph před letošními zápasy NFL v Londýně.

Jenže NFL neposlouchala hlasy skeptiků a držela se plánu. Jindy konzervativní Angličané si tak pomalu americký fotbal zamilovali. A brzy začal být jeden zápas za rok pro Londýn málo. V roce 2013 se hrály dva za rok, od roku 2014 dokonce tři.

Tým v Londýně

O zápasy byl obrovský zájem, o čemž svědčí i články v deníku The Telegraph. „Je těžší dostat se na zápas NFL v Londýně než na koncert Beyoncé.“ Vstupenky na všechny tři zápasy byly pryč během chvíle.

Zájem o NFL zachytila i stanice Sky Sports. Ta podle The Telegraph vysílá týdně stejný počet NFL zápasů jako zápasů Premier League.

NFL v Evropě První zastávkou je Londýn. Fotbalový klub Tottenham Hotspur dokončuje nový stadion, u kterého se počítá se zápasy amerického fotbalu. Už od roku 2015 se spekulovalo o duelu v Německu. Pokud by ztroskotal plán NFL týmu v Londýně, bude snahou ligy dostat se do dalších evropských zemí. Právě Německo by mělo být na řadě.

Americký trh má tento sport dobře podchycený. Zisky z televizních práv jsou rekordní a NFL generuje obrovské zisky. Slavná liga ale pomýšlí mnohem dál. Zatím se totiž nemůže těšit takové popularitě v Evropě a Asii jako třeba NBA či NHL. Ale NFL má v plánu drtivý protiútok.

Přivedeme do Londýna tým. Již žádná náhodná rotace týmů, ale plnohodnotnou organizaci. Že by Londýn měl svůj klub, se může zdát být na první pohled šílený plán, ale právě díky specifikům soutěže se to NFL může podařit.

Základní část ligy má totiž pouze šestnáct zápasů, z toho osm na domácím stadionu a hlavně - hraje se jen jednou týdně. „Jsme rozhodně nejblíže, co jsme kdy byli,“ nechal se slyšet pro deník The Guardian Mark Waller, Mezinárodní výkonný viceprezident NFL.

Výlet za atmosférou NFL

Výzkum NFL naznačuje, že ve Velké Británii je více než třináct milionů fanoušků. „Téměř čtyři miliony Britů jsou zanícení fanoušci,“ dokládá Waller. Nejsou to jen Angličané. Podle Forbesu tvoří deset procent publika fanoušci z celé Evropy. A to včetně Česka.

Na letošním zápase Seattle Seahawks proti Oakland Raiders byl i Lukáš Holeček, prezident Pardubice Stallions.

„Pro fanouška NFL, který se jen tak nedostane na zápas do USA, je to skvělá příležitost zažít zblízka atmosféru tohoto sportu. Pokud to spojíte s návštěvou Londýna, tak se jedná opravdu o zážitek,“ doporučuje Holeček, který hraje v české nejvyšší Bitters lize.

V letošní sezoně se poprvé konaly tři zápasy ve třech týdnech po sobě. „Tři zápasy v řadě jsou pro nás velkým testem. Pokud někdy bude NFL v Londýně, jeho domácí zápasy budou tvořit bloky tří až čtyř zápasů v řadě, následně pak tři až čtyři zápasy venku,“ popisuje Waller možný plán zápasů domácího týmu v Londýně.

Super Bowl 52 mezi Eagles a Patriots nabídl neskutečně ofenzivní představení.

A proč by NFL měla zájem vyslat jeden ze svých týmů za oceán? Za vším hledejte peníze. Příjmy NFL raketově rostou. Podle webu Statista byl roční zisk NFL v roce 2007 (tedy v roce prvního zápasu v Londýně) přibližně 7 miliard dolarů, v roce 2017 to bylo již více než 13,5 miliard.

Na rok 2027 si liga naplánovala příjmy okolo 25 miliard. A právě tým v Londýně by výrazně otevřel evropský trh a může být jedním z řešení, jak se na ambiciózní finanční plán dostat.

Důležitou roli v úspěchu tohoto projektu budou mít pochopitelně výkony „evropského“ týmu. A pokud se nejlepší dostupní hráči nebo i draftovaní hráči nebudou zdráhat cestovat do Londýna, pak se tak může dlouholetý se vedení soutěže vyplnit.

I proto má slavná NFL jasno. Londýn je budoucnost.