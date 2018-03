Superhvězda se loučí bez fanfár. Nic nevyhrál, přesto síň slávy čeká

Jen si představte. Jedenáct sezon patříte k nejlepším hráčům na světě na své pozici. Od prvního dne, od první chvíle v NFL.

Dominujete v každém okamžiku. Obráncům soupeře přinášíte černé myšlenky. Jste odolný, zdravý a nevynecháte jediný zápas, ale jeden „drobný“ detail vám chybí - týmový úspěch.

Přesně tak se mohl cítit Thomas, jedna z největších ikon NFL, která se právě loučí s kariérou. Hvězda, bojující s „větrnými mlýny“ neúspěchu v prokletém týmu z Clevelandu. Zřejmě nejhůře vedeném profesionálním týmu napříč všemi vrcholovými sporty v Americe.

„Nikdy jsem se nerouhal. Jsem šťastný za kariéru, kterou jsem prožil. Cleveland je můj domov,“ loučil se Thomas.

Skromné prohlášení přesně vystihuje jednoho z nejdominantnějších hráčů v historii ligy. Hvězdy bez hvězdných manýrů.

Už vstup mezi elitu strávil po svém. Draft talentů, velký den každého mladého hráče, místo s dalšími borci v nablýskaném sále prožíval se svým otcem na rybách. Obra z univerzity ve Wisconsinu si vybral tehdy Cleveland ze třetí pozice prvního kola a na dekádu dopředu tak vyřešil jeden z klíčových postů v ofenzivní lajně.

Nikdo v tu chvíli netušil, o jak silné a zároveň trpké spojení půjde.

Téměř dvoumetrový chlapík se Browns zavázal neskonalou věrností. Vítěznou sezonu si užil však pouze jedinou. Svoji nováčkovskou, ve které mužstvo z Clevelandu nasbíralo víc výher než proher, na play-off to však stejně nestačilo. Od té doby zklamání narůstalo.

Trpká dekáda

Deset let plných proher. U žádné Thomas nechyběl. Vytvořil v budoucnu zřejmě těžko překonatelný rekord 10,363 rozehrávek bez absence. V žádné ofenzivní akci nechyběl na hřišti. V bránění svého quarterbacka byl bezchybný. I to mu vysloužilo, že v každé sezoně se dostal do Pro Bowl - akce určené pro nejlepší hráče v sezoně.

Měl však velkou smůlu. Hráči na postu quarterbacka, které tak obětavě bránil, postrádali kvalitu. A že jich nebylo málo...Za 11 let Thomasovy kariéry se jich za jeho zády vystřídalo celkem 20. Šílené číslo. Každého však Thomas střežil jako poklad.

VIDEO: Loučení legendy NFL Joeho Thomase.

Málo platné, k úspěchu to nevedlo. Browns se stali posměchem ligy.

„Je to nejlepší hráč, kterého v Clevelandu měli za posledních 20 let. Budoucí člen síně slávy. Před stadionem bude jeho socha. Velká škoda, že hrál za Browns v jejich nejčernějších letech,“ komentoval Thomasovu kariéru novinář nfl.com Marc Sessler a zároveň velký fanoušek Browns.

Ne každému mistrovi svého oboru je dopřán týmový úspěch. Thomas se loučí bez fanfár, které by si tolik zasloužil.