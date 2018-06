Jedna chyba a dost. Americkému fotbalu pomáhá videorozhodčí i v Česku

I proto v neděli při televizním zápase mezi Prague Lions a Ostrava Steelers bude na stadionu na Žižkově dohlížet na utkání video.

Není to totiž tak dávno, kdy bylo potřeba a nebylo k dispozici.

Ve finále české ligy v roce 2016. Prague Black Panthers v boji s rivalem Prague Lions dlouho drželi těsný náskok 10:9. V posledním zoufalém útoku Lvů americký quarterback Matt Silva hodil dlouhou přihrávku do endzóny. Snad ani on nevěřil, že by míč mohl zachytit některý z jeho spoluhráčů a připsat si šest bodů.

Hvězda Black Panthers Jan Dundáček ale zachytává přihrávku soupeře sedm yardů od vlastní endzóny. Je konec, bleskne všem na stadionu.

Jenže Dundáček vběhne k překvapení všech s míčem do vlastní endzóny, kde akci ukončí zakleknutím. Pravidla ale povolují tento manévr pouze v pěti yardech od endzóny. Trenéři a hráči Lions se právem dožadují za takzvané safety a dvou bodů.

VIDEO: Finále Bitters ligy 2016 a chybné rozhodnutí sudích

Rozhodčí ale situaci vyhodnotí jinak - chybně. Dundáček zachytil míč v pěti yardech od koncové čáry a jeho vběhnutí do vlastní endzóny bylo podle nich v rámci pravidel.

Trofej tak znovu zůstala v rukou hráčů Black Panthers. Televizním komentátorům stačilo ale jen pár vteřin a několik zpomalených záběrů, aby snadno postřehli, že Lions mají brát dva body a začít slavit.

Video však nebylo arbitrům utkání k dispozici.

Komise rozhodčích ještě ten den rezignovala.

O zpackané koncovce se psalo i na webu slavné NFL.

Výsledek? Video je ve finále nezbytné!

Od té doby na všech televizních zápasech Bitters ligy pomáhá přezkoumávání sporných situací. K radosti i dlouholetého trenéra Prague Lions Zacha Harroda. „Možnost videa je pro americký fotbal tady obrovským krokem vpřed. Je jasné, že to podporuji,“ připomíná krutý závěr z prohraného finále. „Pokud je tu technologie, která pomůže zlepšit náš sport, měli bychom ji využít,“ říká Harrod.

V loňské sezoně se zápas Pardubice Stallions s Příbram Bobcats zapsal do historie jako první duel s videorozhodčím. V premiéře se na první přezkoumávání čekalo jen pár minut zápasu. A video dalo námitce Pardubic zapravdu.

Stačilo pár desítek sekund.

Bitva o Prahu! Prague Lions v modrém proti Prague Black Panthers v bílém. Opora pražských Prague Lions cornerback Lukáš Pelikán.

Pravidla amerického fotbalu striktně vysvětlují, které situace lze přezkoumat a které ne. Pokud má tým pravdu, je mu oddechový čas i možnost přezkoumání vráceno. V případě, že se mýlil, přichází o oddechový čas, i o možnost dalšího přezkoumání. V posledních dvou minutách a v prodloužení si přezkoumání videa může vyžádat sám hlavní rozhodčí.

Tři zápasy Bitters ligy se odehrály za asistence videa. Ve všech těchto zápasech použili trenéři žádost o přezkoumání dané situace. V rychlosti totiž ani sedm rozhodčích nemá šanci v reálném čase vyhodnotit všechny těsné situace správně.

Přínos videa potvrzuje i hrající trenér Ostrava Steelers Garrett Griffeth. „Z mého pohledu video pomáhá pouze v případě, že nezdržuje hru. Zatím se tady podařilo správně implementovat tuto pomůcku.“

U hřiště má rozhodčí připraven monitor a vysílačkou komunikuje s přenosovým vozem. Ten mu zajistí přehrání všech možných záběrů.

Jedna kontroverze americkému fotbalu v Česku stačila.