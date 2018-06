Black Panthers opět ovládli základní část Bitters ligy. Narazí v play off?

Kdo bude stát úřadujícím šampionům v cestě? V semifinále narazí Black Panthers na Brno Sígrs. Nováček v Bitters lize si hned v první sezóně zajistil semifinále. První rok v nejvyšší lize bývá ale pro nováčka náročný. Třeba jako letos Pilsen Patriots, kteří nevyhráli jediný zápas.

Sígrs si vedli o poznání líp a především díky americkému quarterbackovi Michaelovi Lindseym si zahrají ve vyřazovacích bojích. Proti Black Panthers ale budou velkými outsidery. Vždyť jejich poslední vzájemný zápas ovládl pražský tým jednoznačně 53:7.

„Chceme se s nimi porvat a udělat maximum, abychom dokázali vzdorovat,” nevzdává se před semifinálovým duelem hlavní trenér Sígrs, Petr Švanda.

Souboj rivalů, znovu

V druhém semifinále se historie bude opakovat. Pražští Lions vyrazí po roce na semifinálový zápas do Ostravy. Pro nejstarší klub amerického fotbalu v Česku je čas na odplatu.

Právě v Ostravě skončil loni pro Lions sen o návratu do finálového Czech Bowlu. Letos by chtěl klub konečně ukončit desetileté čekaní na titul. „Nemůžu se dočkat, až budeme proti Steelers hrát znovu. Je to pro nás velká výzva. Oba zápasy s nimi byly hodně vyrovnané. Dařilo se venkovním týmům. Snad to bude pokračovat,” doufá trenér Lions, Quentin Jones.

Obří motivaci mají i ostravští Steelers. Letošní Bitters Czech Bowl se totiž bude konat ve Vítkovicích.

Zahrát si finále před domácím publikem? To je pro hráče velké lákadlo!

Sezóna pro Steelers byla hodně krkolomná. Před sezónou byli poslední účastníci Czech Bowlu pasováni do role jednoho z hlavních favoritů. Měli to být právě Steelers, kteří ukončí nadvládu Black Panthers.

Nevýrazný vstup do sezóny vyřešili v Ostravě nečekaně rázně. Z týmu odešel hrající trenér Luke Wildung i finský quarterback Henri Väänänen. Jeho roli převzal americký Steven Wilken, který nastartoval tápající útok Steelers.

„Myslím si, že můj příchod uprostřed sezóny nemohl dopadnout lépe,” pochvaloval si Wilken nastoupení do rozjetého vlaku Bitters ligy. I díky němu se Steelers dostali na druhou příčku zajišťující domácí semifinále a navíc jako jediní dokázali s Black Panthers odehrát vyrovnaný zápas. Steelers se sázka na riziko vyplatila a jsou zpátky ve hře o titul.

Finále se stěhuje po dvou letech z Žižkova do Ostravy. Velkou radost z přesunu určitě kromě Steelers mají i Lions. Pražský tým hrál na Žižkově čtyři zápasy (včetně jednoho Czech Bowlu) a všechny zápasy prohrál. Zápas o titul vypukne 14. července na Městském stadionu ve Vítkovicích.

V americkém fotbale fungují přísná play off pravidla - jeden zápas rozhodne o všem.

Pražští Black Panthers vstupují do play off tradičně jako favorité, ale Lions a Steelers chtějí českého hegemona sesadit. A co Sígrs?