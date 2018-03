Ostrý start k výročí. Liga amerického fotbalu láká na derby i nové hvězdy

„Jde o reprízu předloňského finále. Lions vstupují do sezony značně posílení. Panthers ukazují kvalitu každý rok a motivují ostatní ke zlepšení. Čekám vyrovnanou bitvu,“ věří před startem soutěže předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza.

Lions neprožili ideální poslední sezonu. Velký počet zraněných, hodně změn, i proto pražský klub v semifinále nestačil na překvapení ročníku ostravské Steelers.

Letos má vše vylepšit navrátilec do defenzivní lajny obr James Brooks, jenž hrál naposledy v prestižní lize v Japonsku. K němu na klíčové pozici quarterbacka přibyl další Američan Zach Bartlow. Právě oni dva doplňují jádro hráčů z tradiční domácí líhně.

Vítěz posledních šesti titulů Prague Black Panthers budou opět spoléhat na českého reprezentačního quarterbacka Jana Dundáčka. On je v posledních letech největší osobností ligy.

Bitva o Prahu! Prague Lions v modrém proti Prague Black Panthers v bílém.

Lions chtějí v úvodním derby sezony jeho neotřesitelné postavení přinejmenším znejistět.

Pražská bitva rivalů však není jediné derby, které v nejvyšší soutěži letos fanoušci amerického fotbalu budou moci sledovat. Podobně vypjaté bude i to moravské, kde se utkají brněnští Alligators a Sígrs.

Oba kluby postoupily z druhé nejvyšší soutěže a budou chtít zamíchat postavením mezi stálicemi Bitters ligy.

Alligators navíc k tomuto smělému cíli přistoupili trochu netradičním způsobem. Jako nováček nevyužili možnosti tří importů v sestavě. Mezi elitu tak vstupují ve složení pouze z domácích hráčů.

Hráči Prague Black Panthers patří k hvězdám soutěže. Pražské derby amerického fotbalu nabídne vždy zajímavou a drsnou podívanou.

„Jdeme touhle cestou. Nemyslíme si, že by pro americký fotbal v Česku byla cesta rozvoje přivádět víc cizinců,“ řekl na tiskové konferenci Jakub Harašta, trenér ofenzivní lajny, který se zúčastnil tiskové konference před startem soutěže.

Překvapení poslední sezony z Ostravy nemělo důvod nic měnit. Tým do bitvy o další účast v Czech Bowlu povede zkušená dvojce hrajících trenérů. Garrett Griffeth a Luke Wildung. K nim připočtěte stále hodně mladého a talentovaného running backa Dominika Dvorského, který byl po sezoně na zkušenou v americké Montaně a máte na světě další tým pomýšlející na pohár.

Dominik Dvorský (vlevo) hráč Ostrava Steelers a Jan Dundáček z Prague Black Panthers bojovali v minulé sezoně ve finále Czech Bowlu.

Asi nejzajímavější jméno v soutěži s velkým očekáváním je nový quarterback Pardubic Chris Forcier. Devětadvacetiletý „rozehrávač“ útočných akcí několik let působil jako hráč na prestižní univerzitě UCLA. „Zkoušel to i v NFL v týmech New York Jets a Jacksonville Jaguars. Předělávali ho na pozici wide receivera a to mu nesedlo. Se svými zkušenosti je pro nás obrovská posila a zajímavou akvizicí pro celou ligu,“ nezastírá pardubický kouč Petr Košťál.

Posledním sedmým týmem je další nováček z Plzně. Místní Patriots vstupují do sezony s americkým quarterbackem Laytonem Brownem. Hlavní kouč Larry Lewis, Američan žijící deset let ve střední Evropě, věří, že Brown posune outsidera soutěže mezi čtyři nejlepší celky ligy.

Americký fotbal za 25 let své existence v Česku zaznamenal velké výkonnostní zlepšení. V roce 1994 existovala pouze jedna soutěž se čtyřmi týmy. Dnes v sedmi soutěžích soupeří 30 klubů. Výrazně roste i sledovanost české ligy na televizních obrazovkách. Průměr u finálového Czech Bowlu je za poslední čtyři roky 145 000 diváků.

Na vyvrcholení sezony osobně zavítá v průměru přes 3500 diváků, rekord drží finále 2015 z Edenu, kde přišlo na utkání 4526 fanoušků.

Podaří se letos divácké maximum překonat?