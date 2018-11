SPORT 2019: Hokejem ožije Slovensko, atleti okusí Katar, vrací se ragby

Přinášíme předběžný přehled nejzajímavějších sportovních událostí roku 2019.

1 Leden

10. - 27. MS házenkářů, Dánsko, Německo

11. - 13. ME v rychlobruslení, Collalbo (It.)

11. - 13. ME v shorttracku, Dordrecht (Niz.)

14. - 27. tenisový Australian Open, Melbourne

21. - 27. ME v krasobruslení, Minsk

2 Únor

1. - 10. MS v akrobatickém lyžování a snowboardingu, USA

2. - 3. MS v cyklokrosu, Dánsko

5. - 17. MS v alpském lyžování, Aare (Švéd.)

7. - 10. MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích, Německo

20. 2. - 3. 3. MS v klasickém lyžování, Seefeld a Innsbruck

3 Březen

2. - 3. MS v rychlobruslení ve víceboji, Kanada

2. - 12. zimní univerziáda, Krasnojarsk

7. - 17. MS v biatlonu, Östersund (Švéd.)

8. - 9. SP ve sjezdovém lyžování, Špindlerův Mlýn

8. - 10. MS v shorttracku, Bulharsko

10. první závod MS silničních motocyklů, Katar

17. první závod MS formule 1, Melbourne

18. - 24. MS v krasobruslení, Saitama (Japonsko)

21. - 24. finále SP v biatlonu, Holmenkollen

4 Duben

21. - 28. MS ve stolním tenisu, Maďarsko

5 Květen

10. - 26. 5. MS v hokeji, Bratislava, Košice

11. 5. - 2. 6. cyklistické Giro d´Italia

23. 5. - 15. 6. MS fotbalistů do 20 let, Polsko

25. - 26. závod SP horských kol, Nové Město n. M.

26. 5. - 9. 6. tenisové Roland Garros (French Open), Paříž

29. finále fotbalové Evropské ligy v Baku

29. 5. - 2. 6. turnaj World Tour v plážovém volejbalu, Ostrava

30. 5. - 2. 6. ME ve vodním slalomu, Pau (Fr.)

31. 5. - 2. 6. ME ve veslování, Švýcarsko

6 Červen

1. finále fotbalové Ligy mistrů, Madrid

13. - 23. MS softbalistů, Praha a Havlíčkův Brod

16. - 30. ME fotbalistů do 21 let, Itálie a San Marino

21. - 30. Evropské hry, Minsk

27. 6. - 7. 7. ME basketbalistek, Srbsko a Lotyšsko

28. 6. - 7. 7. MS v plážovém volejbalu, Hamburk

7 Červenec

1. - 14. tenisový Wimbledon, Londýn

3. - 14. letní univerziáda, Neapol

6. - 28. cyklistické Tour de France

12. - 28. MS v plavání, Kwangdžu (Korea)

25. - 28. ME horských kol, Brno

8 Srpen

2. - 11. ME v plavání, Británie

12. - 29. ME volejbalistů, Francie, Slovinsko, Belgie a Nizozemsko

21. - 25. MS v rychlostní kanoistice, Szeged (Maď.)

23. 8. - 8. 9. ME volejbalistek, Turecko, Polsko, Maďarsko a Slovensko

24. 8. - 15. 9. cyklistická Vuelta, Španělsko

25. 8. - 1. 9. MS ve veslování, Linec-Ottensheim (Rak.)

26. 8. - 9. 9. tenisový US Open, New York

28. 8. - 1. 9. MS horských kol, Mont-Sainte-Anne (Kan.)

31. 8. - 15. 9. MS basketbalistů, Čína

9 Září

6. - 8. finále SP ve vodním slalomu a MS v extrémním slalomu, Praha

20. 9 - 2. 11. MS v ragby, Japonsko

22. - 29. MS v silniční cyklistice, Harrogate (Brit.)

24. - 29. MS ve vodním slalomu, Seu d’Urgell (Šp.)

28. 9. - 6. 10. MS v atletice, Dauhá (Katar)

10 Říjen

4. - 13. MS ve sportovní gymnastice, Stuttgart

11 Listopad

17. poslední závod MS silničních motocyklů, Španělsko

30. 11. - 15. 12. MS házenkářek, Kumamoto (Jap.)

12 Prosinec

1. poslední závod MS formule 1, Abú Zabí (SAE)

26. 12. - 5. 1. 2020 MS hokejistů do 20 let, Ostrava, Třinec