Jak zkrotit talent jménem Zverev. Je tohle úkol pro Lendla?

Přesně takto zní nejžhavější spekulace na téma superkoučů: že by se dvacetiletý Alexander Zverev mohl stát svěřencem Ivana Lendla.

ESPN uvedla, že se „oťukávali“ na turnaji v Miami, kde Němec s ruskými kořeny prošel do finále. Potvrzeno není nic, ale zajímavé jsou tyto úvahy ze všech stran. Ať už se týkají Zvereva, nebo Lendla.

Začněme tím mladším.

Čahoun s delšími vlasy byl loni objevem roku. Zverev vyhrál pět turnajů, včetně 1 000 body dotovaných prestižních akcí v Římě a v Torontu. Zatímco jeho vrstevníci měli premiérově „sraz“ na klání NextGen, obdobě Turnaje mistrů pro tenisty do 21 let, Zverev místo toho mířil na opravdové dostaveníčko šampionů do Londýna.

„V roce 2018 vyhraje grandslam,“ věštil mu Boris Becker. Nejen on viděl ve Zverevovi zástupce nové vlny, co konečně prolomí panování Federera, Nadala a spol.

A stále nic. První tři měsíce roku 2018 byly na Zverevův potenciál mdlé, bilance 13-5 jej nijak zvlášť nešlechtí. Na Australian Open vypadl ve 3. kole a pak se pohádal s Ferrerem. „Pokud je to mezi námi, v pořádku. Ale ukázal velký nedostatek respektu vůči mému týmu,“ nabídl vlastní verzi rozchodu s koučem.

Bude tím novým Lendl?

Málokdo na okruhu by potřeboval pevné vedení tak jako Zverev. Že jednou může vítězit, o tom není pochyb; jestli na to má mysl a přístup, platí za odlišné téma.

Ivan Lendl

„Pokud bych byl Saša, hned klepu na Ivanovy dveře,“ řeklo bývalé britské eso Greg Rusedski pro Sky. „Ivan patřil mezi největší dříče a nejdisciplinovanější postavy dějin tenisu. Technicky a takticky je brilantní. Dokázal by najmout ty správné lidi, třeba sportovní psychology. Obrátil by každý kámen, aby našel rezervy,“ dodal Rusedski.

Tedy za předpokladu, že by ho to lákalo. Lendl má za sebou jako kouč jedinou, avšak památnou misi: nastartoval Andyho Murrayho k roli světové jedničky a hlavně ke třem grandslamovým titulům. Další klienty již nevzal. Úvahy otom, zda mohl podobný majstrštyk jako s Murraym zvládnout i s Tomášem Berdychem, proto patří jen do tenisové alternativní historie.

Spojení Lendl-Berdych totiž nikdy nevyšlo. Další týdny či měsíce naznačí, zda je reálné, aby došlo na kombinaci Lendl-Zverev. Na spolupráci legendy, pro niž jsou emoce jen odváděním pozornosti od práce, s rozevlátým junákem na startu kariéry. A to zní víc než zajímavě.