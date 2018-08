Živá hudba i zvučná jména. V Mariánských Lázních startuje SpaRun

Startovní čas hlavního závodu, už šestého ročníku SpaRun Mariánské Lázně, poprvé oživí Západočeský symfonický orchestr, nejstarší symfonický orchestr v českých zemích, který bude hrát symfonickou báseň Bedřicha Smetany Vltava. Sám jeho ředitel Miroslav Oblištil odstartuje závod a následně i poběží.

Stejný úvod mívají i závody Run Czech. „My jako jediný závod to budeme mít na živo. Budou hrát čelem k řadícím se závodníkům, začnou dvanáct minut před startem. Skladba končí na dvě doby a tou druhou závod odstartuje ředitel ZSO,“ říká ředitel běžeckého závodu centrem města SpaRun Pavel Knára.

Proč zrovna Vltava? „Zúčastnil jsem se všesokolského sletu a hlavním motivem skladby, kterou jsme nacvičovali od listopadu, je právě Vltava.“ Závodu, jehož trasa vede od atletického stadionu, lázeňskými parky na kolonádu a zpět, se v minulých ročnících zúčastnilo cca 300 běžců nejen z celé České republiky, ale i z Ruska, USA, Slovinska, Rakouska, Norska, Kypru, Anglie či Německa. Bez sta metrů šest a půl kilometru. „Lázeňskými parky, kolem kolonády, částečně i po hlavní silnici, provoz bude uzavřen v místech, kde je potřeba tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků,“ popisuje Knára.

Právě jeho tato myšlenka napadla. „Vždy jsem chtěl udělat spojení sportu a kultury. Zúčastnil jsem se jednoho závodu v Praze a řekl si, že když to umí udělat oni, tak mi to uděláme tady také,“ říká s tím, že v úspěch moc nevěřil. „Mazaně jsme první ročník pojali jako nultý, abychom, kdyby byla ostuda, mohli říci, že to bylo jenom na zkoušku. A už i ten první se povedl, ač já bych chtěl vždy, aby to bylo lepší. Nebudu spokojen nikdy,“ přiznává ředitel.

Sport a kultura = oživení města

„Projekt vznikl spojením běžeckých závodů SpaRun Mariánské Lázně s kulturním programem, který má za cíl představit naše město a nastínit skalním sportovcům i jiné volnočasové aktivity, a naopak. Akce je tedy určena jak místním, tak návštěvníkům města všech věkových generací,“ doplňuje.

Přece jen akce má v názvu, že je více sportovní. O oblibě svědčí stále větší počet účastníků, mnozí přijíždí z velké dálky. „Jsou to hodiny práce na sociálních sítích a internetu i prostřednictvím plakátů se to snažíme dostat do co největšího povědomí,“ upřesňuje Knára.

Letošní ročník bude poprvé s realizačním týmem vedeným skvělou mariánskolázeňskou atletkou Monikou Hlouškovou. Měla by přijet i zvučnější atletická jména. Sama Hloušková by chtěla běžet. „Říkal jsem jí, že by bylo trapné, aby vyhrála, ale má spíš starost, že ve startovní listině budou zvučnější soupeřky,“ glosuje s úsměvem ředitel SpaRun.

O sport ale prvořadě nejde. Proto se jedná o aktivitu opravdu pro každého, veškeré programy na sebe navazují a dotváří celou koncepci dne. „Dáváme velký důraz na další rovinu, a to je kultura, výběr kapel, výběr her pro děti a celková koncepce,“ zdůrazňuje ředitel závodu Pavel Knára. „Akce je součástí celku, který jsme pojmenovali Moderní, vstřícné a otevřené Mariánské Lázně, abychom prezentovali i město.“