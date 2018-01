Anterselva, 1 634 m. n. m., sil ubývá. Biatlonisty čeká specifické kolo

Z pohledu českého týmu je Anterselva střediskem, kde se reprezentantům při Světovém poháru daří nejméně.

Tady začne ve čtvrtek šesté kolo Světového poháru, poslední předolympijské.

Právě blížící se olympiádou letošní význam Anterselvy stoupá. Pro některé biatlonisty zde ještě půjde o olympijskou nominaci. Pro jiné o poslední prověrku formy v závodním režimu.

Je ovšem možné, že dojde i na taktizování a vypouštění některých závodů.

„Každému se už bude v Anterselvě olympiáda drát do hlavy víc a víc,“ říká Michal Krčmář. „Někdo možná vynechá stíhačku, někdo masák, je možné, že lidé budou kalkulovat se silami. Ale já osobně to vidím tak, že od Anterselvy je do olympiády pořád dost času. Pro mě jsou zdejší závody i tím nejlepším možným předolympijským tréninkem.“

Zároveň půjde v Anterselvě také o místa na startu olympijského hromadného závodu v Pchjongčchangu. V něm má na rozdíl od Světového poháru jistotu startu jen patnáct nejlepších z celkového pořadí Světového poháru. Dalších patnáct se k nim přiřadí na základě výsledků v Pchjongčchangu.

Jelikož se závody na hrách do pořadí poháru nezapočítávají, už po nedělních kláních v Anterselvě tak poznáme složení elitní patnáctky pro olympijský hromadný závod.

V něm má zatím z Čechů jistotu startu víceméně pouze Veronika Vítková, která je v poháru průběžně sedmá a o pozici v Top 15 by neměla přijít.

Soutěž o ceny Tipujte nejlepší biatlonové střelce Kdo v české reprezentaci nejlépe střílí? Hrajte o biatlonové oblečení a části z olympijské kolekce. Tipujte ZDE

Horší je situace u mužů. Nejlepší z nich, jedenadvacátý Michal Krčmář, ztrácí nyní na patnáctou pozici Nora Svendsena 48 bodů a pětadvacátý Ondřej Moravec dokonce 79 bodů.

„Anterselva je specifická svojí nadmořskou výškou,“ připomíná trenér mužů Michael Málek, že areál leží v 1 634 metrech. „Bude hodně záležet na tom, jak se kluci zaklimatizují. Závodit tři dny po sobě je náročné. Pokud někdo z nich nebude po některém ze závodů v pohodě, dostane přednost, aby byli v pořádku před olympijskými hrami.“

Vítková dosud nejlépe v kariéře skončila v Anterselvě osmá ve sprintu v roce 2016, loni zde doběhla na 14. a 61. místě.

“I v mé nejlepší sezoně 2014-2015 byla Anterselva mým nejhorším kolem svěťáku,“ vzpomíná na zimu, kdy skončila celkově čtvrtá v celkové klasifikaci poháru.

Nejde jen o nadmořskou výšku, se kterou se tu nikdy nesžila.

„Zároveň je Anterselva třetím pohárovým kolem ve druhém trimestru, takže už tam toho máme pokaždé plné zuby. A ta výška to umocňuje. Musela bych tu být delší dobu, abych byla schopná normálně trénovat. Cítím, že při závodě nejsem v Anterselvě schopná vydat ze sebe maximum a tělo je mnohem rychleji unavené. Aĺe asi to nijak vyřešit nejde, prostě musím Anterselvu přežít.“

BĚŽNÝ STAV V CÍLI V ANTERSELVĚ. Veronika Vítková a Eva Puskarčíková po předloňském sprintu.

Podobné stavy zažívá i při soustředění ve slovinské Pokljuce, která leží ve 1 345 metrech jen o něco níže než Anterselva. „Tam také prvních pět dnů nedokážu dělat nic těžšího. Mé tělo se musí nejprve pořádně adaptovat, než dokáže jít do plných. Ale je fakt, že každý na tu výšku reaguje jinak.“

Šéftrenér Ondřej Rybář věří, že nejen na Vítkové, ale i na českých mužích se nyní projeví v lednu nabyté sebevědomí.

„Verča, Ondra Moravec i Michalové Šlesingr a Krčmář jsou teď víc v pohodě, a to je vidět i na střelnici,“ říká Rybář. „Dostáváme se zase do stavu, kdy začínáte věřit, že se z toho závodního tlaku závodník nezhroutí a že udělá přesně to, co má naučené. Což je ohromný motor.“

Recept, jak závodit v Anterselvě, by mohl poskytnout současný trenér žen Zdeněk Vítek, který zde v roce 2000 ovládl úvodní vytrvalostní závod celého pohárového ročníku a dočasně oblékl žlutý dres.

Posledními Čechy na stupních vítězů individuálních klání tu byli Gabriela Koukalová, loni třetí v hromadném závodě, a před ní v roce 2007 Michal Šlesingr, při zdejším mistrovství světa stříbrný a bronzový.

Pro Čechy každopádně platí: ani kdyby se jim i tentokrát v Anterselvě nedařilo zcela podle představ, neměli by si z toho před olympiádou odnést kdovíjakou psychickou újmu. Vždyť také loni po nepříliš povedené pohárové zastávce v Anterselvě dokázali z mistrovství světa přivézt čtyři medaile a další cenná umístění.

Ve vyšší nadmořské výšce se potom uskuteční i jejich předolympijské soustředění v kazašském Almaty.

„Zato Pchjongčchang je nízko,“ říká s potěšením Vítková.