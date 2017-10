Velké finále Air Race. Vyřadí Šonka hlavního rivala už v prvním kole?

„Tlak je největší, co jsem zažil, ale to se nedá nic dělat. To je taková nevýhoda, když je člověk první a ještě ne o moc. Snažím se na to nemyslet a soustředit se jen na závod. To je hra, kterou chceme v Americe předvést - nepřipustit si, že je to závod, kde jde opravdu o všechno a celá sezona se rozlouskne. Ale prostě jen zaletět co nejlépe,“ kývl český letec.

Pořadí šampionátu (před posledním závodem) 1. Martin Šonka 63

2. Jošihide Muroja (JAP) 59

3. Pete McLeod (CAN) 56

4. Kirby Chambliss (USA) 52

5. Matt Hall (AUS) 37

6. Petr Kopfstein 36

Existuje spousta matematických variant, jak se Šonka k titulu může prodrat. Jenže sobotní kvalifikace, ve které Šonka skončil čtvrtý, hodně věcí zamotala. Hned v prvním kole totiž Čech poletí proti Murojovi, kterého tak v případě výhry (a v případě, že Muroja nebude nejrychlejším poraženým) může vyřadit brzy ze hry.

„Bude to napínavé, ale věřím, že když se připravíme a budeme se soustředit pouze na sebe a náš let, Jošiho porazíme,“ říkal Šonka. „Bohužel celý den jsme řešili problém s ideálním nastavením motoru. Data nám totiž ukázala, že se pod kapotáží odehrávají věci, které by se tam dít neměly. Nemohli jsme tak využít stoprocentní výkon a musí teď zjistit proč.“

Jenže i kdyby Muroja nepostoupil z prvního kola, stejně musí být Šonka nejhůře třetí, aby nemusel hledět na výsledky ostatních. I tyto propočty jsou důkazem, že není prostor taktizovat. Nemá smysl spekulovat, a tak Šonka prostě poletí na vítězství. „Nemyslím na to a soustředím se jen na letadlo.“

Systém bodování Red Bull Air Race 1. místo - 15 bodů, 2. - 12, 3. - 9, 4. - 7, 5. - 6, 6. - 5, 7. - 4, 8. - 3, 9. - 2, 10. - 1, 11.-14. - 0.

Už je to měsíc, co na okruhu v německém Lausitzringu skončil třetí. Během té doby ale Šonka neodpočíval, nelenošil. Téměř každý den byl ve vzduchu, cvičil si manévrování na americké trati v reálném letadle. A samozřejmě hodně času strávil v simulátoru. Ještě víc dřel na své fyzičce, aby zase o něco zhubl.

„Problém je to tady v Americe, v zemi hranolek a burgerů, udržet. Doufám, že budu o kilo lehčí, než jsem měl v Německu. Mám ale prakticky váhu o deset kilo nižší, než je moje standardní. Na druhou stranu níž jít nechci, nechci vypadat a cítit se jako věchejtek.“

„Zhubnout“ ale musel i letoun. A tak Šonka a jeho tým hledají jakoukoliv maličkost, která by šla ze stroje sundat. „Všechno se snažíme ještě odlehčit. Každý gram, který vozit nemusíme. Děláme na tom, protože jsme těžší o několik kilo, než bychom měli být,“ přiznává Šonka. „Tohle jsou ty okamžiky, kdy musím myslet na to, že je to tak důležitý závod. Nechci nic podcenit, všechno musí být ťip ťop.“

Martin Šonka během závodu Red Bull Air race v Budapešti.

Ale jak už to bývá, rozhodovat se bude na trati. Ta se hodně podobá té z loňského roku, jen přišla jedna zásadní změna. Organizátoři přiblížili poslední bránu před tou, ve které přichází pull up manévr. „Takže musíte obě brány proletět bez manévrování naráz, nejde v nich dělat nějaké opravy. A to při větrných podmínkách, které tady mají být kvůli silnému bočnímu větru docela divoké, bude opravdu zajímavý manévr. Bude strašně moc záležet na koncentraci, odhadu, jak to pilot nasměruje. Navíc celý ten pull up je rovněž nestandardní, takže je to klíčová pasáž tratě.“

Závod startuje v neděli v 19.00 středoevropského času a od 20.30 ho přímým přenosem vysílá ČT Sport.