Myslel, že je konec. Že vše zkazil. Nakonec Šonka dál bojuje o titul

„Nemůžu tomu uvěřit, ale vidíte, stalo se. A jsem zpátky ve hře,“ říkal.

Jeho podivu se nedivte. V prvním kole ho v souboji čekal Japonec Jošihide Muroja, tedy muž, který je v celém šampionátu druhý právě za Šonkou. Při svém letu dostal dvouvteřinovou penalizaci za špatný průlet jedné z branek a zdálo se, že tak otevřel cestu Šonkovi za titulem.

Ten skutečně byl dlouho na mezičasech lepší, jenže v silném větru v závěru lehce trefil pylon a dostal třívteřinovou penalizaci. S Murojou souboj prohrál a myslel, že je konec. Ocitl se však na pozici nejrychlejšího poraženého, tedy na posledním postupovém místě do semifinále. To však vzhledem k tomu, že na svůj let čekalo ještě pět dvojic, považoval za dočasné.

„Byl jsem překvapený, že jsem trefil pylon. Z kokpitu to vypadalo v pořádku, ale nebylo. Byla to hloupá chyba,“ říkal v televizním rozhovoru. „A že mám stále šanci postoupit jako nejrychlejší poražený? Neočekávám to,“ tvrdil po přistání.

Jenže divoké podmínky dělaly trable i ostatním. Navíc Šonkův čas i s penalizací byl skvělý, a tak postupně ubývali další konkurenti. Kamera čekajícího Šonku často zabírala a hodně si oddechl, když Nicolas Ivanoff trefil pylon těsně před koncem svého letu.

Nakonec se tedy Šonka mezi osmičku nejlepších probil. V ní letí zase dvojice proti sobě, Šonku čeká Matt Hall a jen vítězové postupují do čtyřčlenného finále. V něm pak už rozhoduje pouze čas.

Mezi osmičkou je pak i druhý Čech, Petr Kopfstein.

Semifinále se v americkém Indianapolis poletí kolem 21:30 středoevropského času.

O titulu se tak rozhodne už jen mezi Šonkou a Murojou. Pokud Japonec vyhraje, Čech musí být nejhůře druhý.