Výrazná posila pod koš. Hradecké Lvice získaly do týmu Kulichovou

„Je to pro nás výrazná posila a zároveň tím dotváříme kádr pro novou sezonu,“ uvedl manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník. Hradec v minulých dnech představil už dvě posily, z Ostravy přišla Klára Vojtíková a z Nymburka se vrátila Karolína Šotolová

Trenérka Romana Ptáčková naopak nemůže v nové sezoně počítat s Kuthanovou, která ukončila kariéru, s Březinovou, jež odešla do mistrovského USK Praha a pokračovat nebudou ani Bartoňová, Hrušková, Šípová či Natabouová.

Kulichová za sebou má ve třiatřiceti letech bohatou kariéru ozdobenou řadou úspěchů. První získávala rodačka z Pardubic v Trutnově, poté v Gambrinusu Brno, s nímž vedle mistrovských titulů v roce 2006 vyhrála Euroligu. Po angažmá v rovněž mistrovském USK Praha se přes Košice dostala do Turecka. Dlouhá léta také patřila do české reprezentace, v roce 2005 byla u zisku titulu mistryň Evropy, o pět let později slavila stříbro na mistrovství světa.