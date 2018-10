Kouč Hrochů hledá recept na dlouhána. Použije židli?

Do noci myslel na zápas, ráno pak těžko vstával Stal se jedním z hrdinů nedělního večerního čtvrtého finálového souboje, ve škole však kvůli tomu druhý den žádné úlevy neměl. „Kdepak, učitelé zkouší už od rána,“ smál se jeden z nejmladších hráčů havlíčkobrodského softbalového A-týmu Lukáš Hospodka. „Ale zatím to zvládám celkem dobře,“ ujišťoval včera krátce před polednem sedmnáctiletý student brodského gymnázia. Právě on byl společně s dalším benjamínkem Hrochů Jiřím Šedou tím, kdo zavelel za nepříznivého stavu 0:1 ve čtvrté směně k obratu. „Den předtím jsme prohráli taky těsně 0:1, takže pomalu začínaly narůstat obavy, že by se mohla sobota opakovat. Naštěstí jsme to ale otočili a dostali se zase nahoru,“ pochvaloval si Hospodka konečnou výhru 5:2, díky níž zůstává Brod stále ve hře o třetí extraligový titul v řadě. „Páté, rozhodující utkání na Tempu bude o tom, kdo udělá méně chyb. Ten potom bude slavit. A já doufám, že to vyjde nám,“ svěřil se s přáním. Každopádně Hospodka už letos jeden extraligový titul na kontě má, na konci září se z něj radoval společně s brodským juniorským týmem. „Jenže já bych chtěl i ten s áčkem,“ měl jasno. Páté finále se bude hrát naštěstí v sobotu, takže se druhý den bude moct tak jako tak v klidu vyspat. „Teď v neděli jsme končili dost pozdě, navíc tam byly nějaké sporné momenty, takže jsem byl plný emocí a nemohl jsem dlouho usnout. No a druhý den se mi pak zase nechtělo vstávat,“ usmíval se Lukáš Hospodka. A jak to bude mít před rozhodujícím duelem s nervozitou? „Před zápasem jsem nervózní dost, ale jakmile si stoupnu na pálku, je všechno v pohodě,“ hlásil.