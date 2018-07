Za rok se softbalisté do Brodu vrátí. Na MS budou vylepšovat sedmé místo

Už v roce 2014 ve městě na Vysočině vybojovali na mistrovství Evropy nejcennější kov.

„Vzpomínám si, jak tehdy softbalem doslova žilo celé město. Mám z toho mistrovství neskutečné zážitky. Takovou atmosféru jsem do té doby nikdy nezažil. Publikum bylo parádní,“ zavzpomínal během letošního šampionátu bývalý český reprezentant Karel Kadečka, pro něhož byl tehdy evropský triumf o to cennější, že ho jako hráč brodských Hrochů získal na domácím hřišti.

Letos se sice v sestavě národního mužstva neobjevil ani jeden hráč Havlíčkova Brodu, nicméně přízeň fanoušků měli čeští softbalisté během celého turnaje znovu maximální.

„Musím říct, že celkově zvládl Brod šampionát znovu skvěle. Přitom letos to měli pořadatelé těžší, protože taky pršelo. Ale i s tím se dobře vyrovnali. Kolem arény je dost prostoru, takže se týmy během čekání dostatečně zabavily. A diváků přišlo i letos hodně, takže opravdu moc pěkné mistrovství,“ pochvaloval si turnaj hlavní kouč českého reprezentačního A-týmu Tomáš Kusý.

Reparát se vydařil

Jeho svěřenci nakonec prohráli pouze jediné utkání, které ale na další vývoj nemělo zásadní vliv. Hned v semifinále totiž složili v souboji s Nizozemci povedený reparát. A ve finále pak se stejným soupeřem vyhráli i podruhé.

„Kromě prvního zápasu s Holandskem bych asi na našem vystoupení nenašel žádné negativum,“ nechal se slyšet spokojený trenér.

Češi se stali mistry Evropy počtvrté v řadě, což se nikdy předtím žádnému týmu nepodařilo. „Je pravda, že statistiky před šampionátem mluvily proti nám, ale my jsme to zvládli. A já jsem moc rád, že se to povedlo,“ radoval se Kusý.

Za rok se do Brodu s českou reprezentací vrátí, ovšem tentokrát už v rámci světového šampionátu.

„Je krásné, že to bude doma, v Čechách. Jednak zase v Havlíčkově Brodě a pak taky v Praze. V areálu, který jsem pomáhal vybudovat, takže pro mě to bude vrchol kariéry,“ svěřil se reprezentační kouč. „Uvidíme, jak se kluci vyrovnají s tlakem, který na ně určitě bude, přestože tentokrát nebudeme favority. Jsem zvědavý, jak to po mentální stránce zvládneme,“ dodal.

O stupeň vyšší zkouškou bude mistrovství světa v červnu 2019 zcela jistě i pro pořadatele z Havlíčkova Brodu.

„Letošní evropský šampionát byl jakousi generálkou,“ přiznal šéf brodského klubu Dušan Šnelly. „Zatím jsme jen v půlce cesty, ale řekl bych, že i na akci typu mistrovství světa jsme už téměř připraveni,“ ujišťoval.

Plán? Vylepšit sedmé místo

V Evropě nemá český softbal po sportovní stránce konkurenci, ovšem v porovnání se světem ještě malinko zaostává.

„Na zatím posledním šampionátu v roce 2015 jsme skončili sedmí,“ připomněl Kusý. „Za rok doma bychom ale tenhle výsledek chtěli aspoň o malý kousek vylepšit,“ dodal.

A kdo podle něj bude příští rok pro diváky v České republice největším tahákem? „Určitě Nový Zéland a Kanada. To jsou dvě dlouhodobě nejúspěšnější země,“ má jasno trenér českých softbalistů.

O konkrétních hráčích, kteří by se měli na šampionátu představit, je zatím předčasné mluvit, nicméně znovu to zcela jistě bude mix zkušených extraligových borců a nadějného mládí.

„Myslím, že zatím to takhle vychází moc dobře,“ pochvaloval si Kusý. „Snažím se postavit tým tak, aby tam byli zkušení kluci a pak ti, kteří do něj přinesou nadšení typu: My to ještě nevyhráli a moc to chceme,“ prozradil.

A právě touha po vítězství byla rozhodujícím faktorem i v právě skončeném boji o evropský titul.

„Už před turnajem jsem klukům říkal, že klíčové bude, jestli se dokážeme znovu vyhecovat natolik, abychom to zvládli. Touha vyhrávat je nejsilnějším motorem,“ nepochyboval Kusý.